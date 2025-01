Csuklik a farkaskölyök videó

A csuklás nem emberi sajátosság, más emlősöknél is, például a kutyáknál, farkasoknál, és más, rekeszizommal rendelkező emlősöknél is előfordul ez a fiziológiai reakció. Bár a csuklás általában ártalmatlan, kissé zavaró, de nagyon aranyos is tud lenni.

Vágólapra másolva!

A csuklás a rekeszizom önkéntelen görcseiből származik. A rekeszizom a tüdők alatt elhelyezkedő izom, ami kontrollálja a légzést. Amikor valami kiváltja a csuklást, a görcs hirtelen belégzést okoz, amit megszakít a hangszálak zárása, létrehozva a csuklás hangot. A csuklás nem emberi sajátosság, más emlősöknél is, például a kutyáknál, farkasoknál, és más, rekeszizommal rendelkező emlősöknél is előfordul ez a fiziológiai reakció.

Fotó: ZME Science A csuklást kiváltó okok például: - Érzelmi állapot: az izgatottság, vagy a stressz - Idegi stimuláció: a bolygóideg, vagy a rekeszideg irritációja - Étkezési szokások: levegőnyelés túl gyors evés közben

A csuklás univerzális jellemző a rekeszizommal rendelkező emlősöknél, bár különböző módokon nyilvánul meg. Például a lovak „puffanásokat” tapasztalnak, ami az elektrolit egyensúlyhiánnyal áll összefüggésben, és a macskáknak gyakran csendesen csuklanak játék közben. A nem-emlősök, például a madarak, hüllők, akiknek nincsen rekeszizmuk nem tapasztalják ezt a jelenséget. Csuklás kutyáknál (és farkasoknál) A kutyáknál gyakori a csuklás, különösen a kölyköknél. A kölyköknek még fejlődésben van a szervezetük és nagyon ingerlékenyek, ezét általában gyakrabban csuklanak, mint a felnőtt kutyák. Gyakori kiváltó ok a gyors evés, a játék, vagy a stressz. Bár a legtöbb csuklás magától megoldódik, a perzisztens csuklás alapbetegségek jele lehet, mint például a gyomor-bélrendszeri, vagy légzőrendszeri betegségek. A gazdiknak meg kell figyelniük a kutyájuk csuklásának mintázatát és konzultálni kell az állatorvossal, ha az események perzisztálnak. A kutya csuklás kezelése - lassú etetés: használjunk lassú-adagoló edényeket, hogy csökkentsük a levegőnyelést - nyugodt környezet: minimalizáljuk a stresszorokat és a hangos zajokat - hidratáció: biztosítsuk az állatnak az állandó hozzáférést a vízhez. Bár kevés a természetben való megfigyelés, a farkasok is tapasztalnak csuklást, amit gyakran fizikai, vagy érzelmi stressz vált ki. de valójában nem tudjuk, hogy pontosan milyen szituációk váltják ki a farkasfalkáknál a csuklást.

Fotó: ZME Science

Bár kevés a természetben való megfigyelés, a farkasok is tapasztalnak csuklást, amit gyakran fizikai, vagy érzelmi stressz vált ki. A domesztikált kutyák és a farkasok e közös jellemzője mutatja evolúciós kapcsolatukat. A farkasoknál a csuklás történhet intenzív falka interakció, vagy környezeti stresszorok után, de valójában nem tudjuk, hogy pontosan milyen szituációk váltják ki a farkasfalkáknál a csuklást.

A new yorki Farkasvédelmi Központ (Wolf Conservation Center) nagykövet falkájának tagja, Nikai segít a társaival együtt felhívni a figyelmet a farkasok fontosságára a természetben. A felvételek Nikai 8 hetes korában készültek. Tegyünk rá hangot! (Forrás: ZME Science: https://www.zmescience.com/)

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!