A divattervező, aki divatnagyhatalommá tette Franciaországot

A normandiai Granville-ben látta meg a napvilágot egy gazdag család öt gyermeke közül másodikként. Szülei diplomatát szerettek volna belőle faragni, őt azonban kiskorától csak a divat izgatta. Végül műkereskedő lett, többek között Picasso, Salvador Dalí, Jean Cocteau műveit árulta, akikkel barátságot is kötött. A francia divattervezőnek a nagy gazdasági válság idején be kellett zárnia a galériáját, ezután a lapoknak készített divatrajzokból, főként kalaptervekből élt. 1938-ban alkalmazta Robert Piguet divatháza, a második világháború elején, az 1940-es összeomlásig Dél-Franciaországban teljesített katonai szolgálatot. Ezután visszatért a német megszállás alatt álló Párizsba, ahol a jóval ismertebb Lucien Lelongnak dolgozott, ekkoriban – mint minden nagy francia divatház – a náci tisztek feleségeinek is tervezett ruhákat.

Christian Dior nemzetközileg ismert francia divattervező volt, az azonos nevű divatcég alapítója

1946-ban Marcel Boussac textilgyáros egy neves divatház kollekciójának megalkotását akarta rábízni, de a felettébb öntudatos Dior ezt csak saját neve alatt vállalta, így nyílt meg 1947-ben az első Dior üzlet Párizsban, a Montaigne sugárút 30. szám alatt. Rögtön első bemutatója hatalmas szenzáció lett – fura módon azonban nem a hazai, hanem az amerikai újságírók révén, a Carolle nevet kapott kollekcióra a New Look nevet is a Harper's Bazaar divatmagazin főszerkesztője ragasztotta.

Dior sikerének titka az volt, hogy megérezte: a nők a háborús évek merev, férfias vonalai után eleganciára vágynak, lényegében semmi újat nem csinált, csak jókor és okosan váltott stílust, a takarékos idők után szinte pazarlónak tűntek gazdag ruhakölteményei.

Nagy riválisa, Coco Chanel meg is jegyezte: „Ilyen kényelmetlen ruhákat csak egy olyan férfi képes tervezni, aki soha nem ismert egy nőt sem igazán”.

A divattervezőt mindig kifinomult elegancia jellemezte

A New Look keskeny és lekerekített vállakat, hangsúlyozott kebleket, karcsú derekat és hosszú szoknyát jelentett, amiben a nő végre nőnek érezhette magát. Dior évente újabb és újabb tematikus kollekciókkal rukkolt elő, mint a ceruza – avagy H-vonal, A-vonal, Y-vonal. Terveit kifinomult elegancia, ízlésesség és „chic” jellemezte, sokan nem is tervezőnek, hanem egyenesen művésznek tartották.

Alig tíz év alatt ismét divatnagyhatalommá tette Franciaországot, a párizsi divat neki (is) köszönhetően lett újra fogalom.

A divatdiktátornak az üzlethez is kiváló érzéke volt, már 1947-ben kölnivel rukkolt elő, amely a Miss Dior nevet kapta húga, Catherine tiszteletére, aki a háború alatt részt vett az ellenállásban és ezért koncentrációs táborba került. A parfümmel a divatház minden termét befújták, hogy a hölgyek orrában maradjon az illat, Dior ezután az árukapcsolás mestereként minden kollekciójában egy modellt valamelyik parfümjéről nevezett el.