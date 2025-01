Miért olyan hosszú az ECO mód? Megéri ez nekem?

A sok üzemmód közül alig használunk párat.

Fotó: Greendex

Tudta?

Csak azzal, ha 40 °C helyett 30 °C-on mosnánk a ruhákat, háztartásonként 27 kilogramm szén-dioxiddal tudnánk tehermentesíteni a környezetünket.

De nem is kell ennél magasabb hőfok, hiszen akkor sem lehet melegebb a víz, ha kézzel tisztítunk valamit. A mosogatógép esetében az is spórolós trükk, ha kikapcsoljuk a szárítás megkezdése előtt. Az ajtót kinyitva a forró edények a levegőn természetesen is megszáradnak. Géptől függően ezzel a lépéssel akár 15–50%-kal is csökkenthető a mosogatás energiaigénye. A modernebb daraboknál manapság már az sem ritka, hogy maguktól kinyílnak, az edények pedig maguktól megszáradnak.

(Forrás: Greendex: https://greendex.hu/)