Egymillió amerikai dollárt akartak a balassagyarmati túszdráma elkövetői

A túszdráma utórengései

Az események megrázták a várost. A lányokat alultáplált állapotban szállították kórházba, az orvosi vizsgálat szerint traumatikus élményeiknek hosszútávú hatásai lehetnek. Pintye Lászlóra a lehető legmagasabb büntetést szabták ki, tizenöt év szabadságvesztésre ítélték.

A kollégium épülete egy 1974-ben készült felvételen

Fotó: Fortepan/Uvaterv

Az első magyar túszdrámát többször is feldolgozták. 1989-ben Túsztörténet címmel mutatták be Gazdag Gyula filmjét. A Berencsi Attila főszereplésével készült alkotás rendszerkritikát is megfogalmazott. Az 52 éve lezajlott eseményekkel kapcsolatban még több nyitott kérdés van és utóhatása még érzékelhető Balassagyarmaton.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.