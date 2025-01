Az újszerű csomagolást Amerikában fejlesztette ki az 1858-ban alapított, newarki székhelyű Gottfried Krueger sörfőző vállalat, az American Can csomagolóanyag-gyártó cég közreműködésével. Az ötletből nem könnyen lett valóság, mert a konzervgyártás ugyan akkor már létezett, de mégsem ugyanaz zöldborsót és sört tenni a fémdobozba. A sör ugyanis reakcióba lép a fémmel, így íze megváltozik, azaz semleges belső borítást kellett találni, ráadásul az oly kedvelt nedű szénsavas is, vagyis a gyártónak a nyomással is meg kellett küzdenie. Hosszas próbálkozás után 1933-ra készült el a tökéletesnek gondolt, első sörösdoboz, de Kruegerék különleges csomagolású italát ekkor még csak kétezer sörbarát kóstolhatta meg.

Az első sörösdobozok sima tetejébe két lyukat kellett vágni az iváshoz

Fotó: Shutterstock

A dobozos kiszerelésű sör csak két évvel később, 1935. január 24-én került kereskedelmi forgalomba. A vállalatnak kétségei voltak a sikert illetően, ezért a sört üzemüktől jó messze, a Virginia állambeli Richmondban kezdték árulni, hogy hírnevük az esetleges kudarc esetén ne csorbuljon. Az újítás hatalmas siker lett, aminek nem csak a vevők örülhettek.

A fémdobozok révén a serfőzdék bővíthették ügyfélkörüket, mert korábban csak 50 kilométeres körzetben érte meg kiszállítani a nedűt, arról nem is szólva, hogy fémdobozokból kétszer annyit tudtak felpakolni a kocsikra, mint üvegekből.

Az első dobozos sörök kinyitása még nem volt egyszerű, két lyukat kellett a sima tetőbe vágni (az egyiken a folyadék ömlött ki, a másikon a levegő áramlott a dobozba), és akinél nem volt erre alkalmas szerszám, könnyen szomjan maradhatott. Más cégek olyan dobozokat választottak, amelyek kiemelkedő tetejéről kupakot kellett lefeszíteni vagy lecsavarni. Az eldobható nyitófület csak 1959-ben találták fel, az ötlet egy piknikező amerikai férfi fejéből pattant ki, aki jobb híján egy kődarab segítségével törte fel a dobozt. A hetvenes években jelent meg a dobozba benyomható nyitórész, az eldobható fül ugyanis nem csak a környezetet szennyezte: sokan a dobozba dobták vissza, és a sör szürcsölése közben torkukon akadt.