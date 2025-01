Mikroerdőkkel próbálnak meg új életet lehelni a világ több száz nagyvárosába

Ahogy az emberiség lélekszáma nő, egyre több területet hódítunk el a természettől: becslések szerint évente nagyjából annyi új épületet húzunk fel a világon, amennyivel újra lehetne kreálni egész New Yorkot. Ezzel párhuzamosan a természetes környezet mérete egyre csökken, hogy átadja helyét a betonnak. Az ENSZ szerint 1990 és 2020 között összesen 420 millió hektárnyi erdő tűnt el a bolygóról, pedig ezek a klímaváltozás elleni küzdelemben is fontos szerepet tudnának játszani, ha még állnának.

A Sugi városi biodiverzitással foglalkozó jótékonysági szervezet által telepített mikro-erdő a londoni Chelsea-ben.

Fotó: Euronews

Egyre több a város, úgyhogy a városokba kell vinni az erdőt

Manapság a világ népességének már több mint 85 százaléka él városokban, úgyhogy adja magát a gondolat, hogy a kiirtott erdőket megpróbáljuk legalább részben a városokon belül pótolni. Ez az ötlet először egy Mijavaki Akira nevű japán botanikus és növényökológus fejéből pattant ki az 1970-es években, legalábbis manapság őt tekintjük a mikroerdők szülőatyjának.

A Mijavaki-erdők lényege, hogy nagy fajgazdagságot és ökológiai változatosságot vonultatnak fel rendkívül kicsi területen. Egy minierdő akár egy 9 négyzetméteres sávban is létrehozható, és tipikusan olyan őshonos fajokból áll, amelyek amúgy is nőnének az ültetési területen, ha nem borítaná azt térkő. A változatosság miatt az ilyen erdők növényei akár tízszer gyorsabban is képesek nőni, mint a monokultúrás erdőké, két-három évtized alatt valóságos kis őserdő tud kialakulni a zsebkendőnyi területen.

Mijavaki ötlete nyomán már több száz minierdőt telepítettek a világon. Az utóbbi években az Earthwatch Europe civil szervezet is felkarolta a gondolatot, ők 285 helyszínen ültettek növényeket 2022 óta. Egy másik program, a SUGI keretében 230 minierdőt hoztak létre a világ 52 városában a franciaországi Toulouse-tól az erdélyi Sepsiszentgyörgyön át a spanyolországi Madridig. Ennek a programnak kifejezetten az a célja, hogy helyreállítsa a városok által kiirtott biológiai sokféleséget, és visszatelepítse az őshonos fajokat az eredeti élőhelyükre.

A SUGI egyik mikroerdeje Libanon fővárosában, Bejrútban

Fotó: Euronews

Számos jótékony hatása van a városi erdőtelepítésnek

Az Egyesült Királyság legnagyobb erdővédelemmel foglalkozó civil szervezete, a Woodland Trust szerint a szennyezett városi területeken a mikroerdők segíthetnek a talaj, a víz és a levegő minőségének helyreállításában. Kis méretük pedig lehetővé teszi azt, hogy a sűrűn beépített városi környezetben is ki lehessen őket alakítani, minél több helyszínen: például iskolai játszótereken, temetőkben vagy a metróállomások közelében lévő kihasználatlan, parkos területeken.