Például Rudolph Zallinger híres 1965-ös Time-Life illusztrációja „Az út a Homo sapienshez” azt mutatja, hogy az emberek lépésről lépésre fejlődtek a majomszerű ősöktől a modern emberig. Kiterjesztve ezt nézőpontot az embereken túlmenően, az ősi életről való korai paleontológiai elméletek alátámasztották az ortogenezis (egyenesvonalú fejlődés), azaz a „progresszív evolúció” fogalmát, melyben egy családfa minden egyes generációja kifinomultabb, vagy optimizált formák felé halad. De az evolúciónak nincsen célja. Nincsen végcél, nincsen végső állapot. Az organizmusok természetes szelekcióval fejlődnek egy konkrét geológiai pillanatban, vagy egyszerűen bármely irányba való erős szelekció nélküli sodródással.

A karácsonyi páfrány (Polystichum acrostichoides) szétnyíló feje. Az evolúció visszafelé is haladhat, például a páfrányok képesek visszafelé fejlődni.

Fotó: Jacob S. Suissa / The Conversation

Nincs „helyes” irány az evolúcióban, nincs egy végcélhoz vezető út

Egy nemrégiben publikált tanulmányban Jacob S. Suissa, a Tennessee-i egyetem biológusa és Makaleh Smith azt tanulmányozták, hogy a reproduktív evolúció egyirányú modellje mindig igaz-e a növényeknél. Ellenkezőleg, azt találták, hogy sok páfrányfajnál - az egyik legrégibb növénycsoport a Földön - a reproduktív stratégiák evolúciója kétirányú utca, a növények időnként visszafelé, kevésbé specializált formákba fejlődnek.

Az evolúció útja nem lineáris

A szelekciós nyomások egy pillanat alatt megváltozhatnak és az evolúciót váratlan irányokba vezethetik.Vegyük például a dinoszauruszokat és az emlősöket. Több, mint 150 millió éven át a dinoszauruszok erős szelekciós nyomást gyakoroltak a jura időszaki emlősökre, melyeknek kicsiknek kellett maradniuk és a föld alatt kellett élniük, hogy elkerüljék, hogy a kihalásig vadásszák őket. Aztán, körülbelül 66 millió évvel ezelőtt a Chicxulub aszteroida eltörölte a legtöbb nem-madár dinoszauruszt. A kis emlősök hirtelen mentesültek az erős szelekciós nyomás alól és a föld felett éltek, és végül nagyobb formákká fejlődtek, például emberekké.

Bonacynodon schultzi, a modern emlősök egy őse, a triász időszakban a dinoszauruszok árnyékában élt, a mai Brazília területén

Fotó: The Conversation

1893-ban Louis Dollo, belga paleontológus meghonosította azt az elképzelést, hogy amint egy organizmus egy bizonyos pontig fejlődik, nem tér vissza korábbi állapotba ugyanolyan módon, ahogyan fejlődött – még ha az egykor megtapasztaltakkal azonos feltételekkel is találkozik is. A Dollo-törvény azt jelenti, hogy a specializáció nagyrészt egyirányú út: az organizmusok komplexitásrétegeket halmoznak fel, ami lehetetlenné tesz a visszafelé evolúciót. Bár a Dollo-törvényt kritizálják és nagyrészt ki is kopott a köztársalgásból, ez a nézőpont még ma is hatással van a biológiai szemléletre.