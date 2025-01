A fluoreszkáló izzók kiiktatása csakis jót jelenthet

Az izzók LED-ekre való cseréje magától értetődő volt: tizedannyi energiát fogyasztanak. A fénycsövek lecserélése azonban nem ilyen egyszerű. A LED-izzók hatékonyabbak, de nem sokkal, és még mindig többe kerülnek, bár jóval tovább bírják. Ahogy a Greentech Media is felhívja rá a figyelmet, nem is olyan régen egy LED-es csereizzó drága volt és kevesebb fényt bocsátott ki, ráadásul új lámpatestekre is szükség volt. Most azonban már elérhetők olyan cserelámpák, amelyek régebbi lámpatestekkel is kompatibilitesek, így lassan már semmi sem szabhat határt a terjedésüknek.

Mivel a T8-as izzók kifejezetten magas profitot termelnek, nehéz lesz elérni ezeket a változtatásokat. Azonban az égőtechnológiák fejlődésével, az energiaárak növekedésével és a káros, az emberre és a környezetre gyakorolt hatásokkal együtt most még égetőbb ez a téma, mint pár éve volt.

