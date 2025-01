Változást észleltek a Föld mágneses terében, már a NASA is vizsgálódik

A Föld mágneses tere olyan védőpajzsként működik, amely jelentős részben visszatartja a Nap által kibocsátott töltött részecskéket. Vannak azonban különleges régiók, ahol ez a pajzs gyengébb, és ezért a részecskék közelebb kerülhetnek bolygónk felszínéhez. Ilyen terület a Dél-Amerika és az Atlanti-óceán déli része fölötti úgynevezett Dél-atlanti anomália (South Atlantic Anomaly, röviden SAA), amely egyre nagyobb fejtörést okoz a műholdak üzemeltetőinek. Ez a gyengébb mágneses mező lehetővé teszi, hogy a Napból származó töltött részecskék káros hatást gyakoroljanak a műholdak fedélzeti számítógépeire, vagy éppen megzavarják az adatgyűjtést. A NASA kutatói ezért is figyelik folyamatosan ezt a régiót: szeretnék pontosabban megérteni az anomália kialakulását és változását, hogy felkészülhessenek a jövőbeni kihívásokra.

A Föld mágneses tere különös anomáliát rejt

Fotó: MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA /

A Föld mágneses tere egyes helyeken furcsa jelenségeket produkál

A Dél-atlanti anomália egy sor, a Föld belsejéből eredő folyamat következménye. Egyrészt a bolygó mágneses tengelye nem tökéletesen függőleges, másrészt a külső, olvadt fémből álló földmag folyamatosan mozgásban van, és ezek a mozgások hozzák létre a földi mágneses mezőt, amely sosem teljesen stabil. Emiatt bizonyos régiókban – például az SAA környékén – a térerő sokkal gyengébb. A változások mértéke időben és térben is eltolódik, ami azt eredményezi, hogy a dél-atlanti anomália fokozatosan nyugat felé terjeszkedik, és ereje is tovább gyengül.

Sőt, a legújabb megfigyelések szerint ez a zóna két részre szakadt, ami további kihívásokat jelent a műholdrendszerek számára.

Veszélyek és hatások

A Földet a Napból érkező töltött részecskék ellen – főleg a Van Allen-öv övezetében – általában hatásosan védi a mágneses tér, ám az anomália területén ezek a részecskék közelebb jutnak a felszínhez. A műholdak esetében ez akár komoly hibákhoz is vezethet, amikor a nagyenergiájú protonok rövidzárlatot okozhatnak a fedélzeti berendezésekben. A Nemzetközi Űrállomás is rendszeresen áthalad az SAA régióján, de a vastag védőburkolatnak köszönhetően a személyzet biztonságban van. A külső mérőműszerek azonban (mint például a Global Ecosystem Dynamics Investigation, azaz GEDI lézeres távérzékelője) időnként zavarjeleket rögzítenek, vagy akár újra is indulnak a megnövekedett sugárzási szint miatt.