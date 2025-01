Garanciákat kért az Egyesült Államok kormánya, hogy a hazatérő Szent Korona nem fog szovjet kézre kerülni

Az államfőket megillető 21 ágyúlövéssel tisztelegtek a méltó helyére került Szent Koronának



A hazaszállítás és az átadási ceremónia időpontját is az amerikaiak határozták meg. Eszerint a koronázási ékszereket és az azokat kísérő hivatalos amerikai delegációt az Egyesült Államok elnökének kettes számú különgépe, az „Air Force Two” fogja Magyarországra hozni, 1978. január 5-én. A hivatalos átadási ceremónia pedig másnap, január 6-án lesz lebonyolítva. 1978. január 5-én késő délután a Magyar Néphadsereg díszzászlóalja és a koronázási ékszerek fogadására kijelölt magyar delegáció tagjai is felsorakoztak a ferihegyi repülőtér betonján, ám az Air Force Two a megadott időpontban mégsem tűnt fel a légtérben. Az elnöki gép többszöri rádióüzenet-váltások után csak több órás késéssel, este fél tízkor fogott betont Ferihegyen.

Az Air Force Two és a Szent Korona a ferihegyi reptéren, 1978. január 5-én késő este

Fotó: MTI/Pap Jenő

Amikor az Air Force Two belépett a magyar légtérbe, a honvéd légierő Pápáról felszállt MiG-21-es vadászgépekből álló köteléke csatlakozott az elnöki géphez és díszkíséretet adva egészen Ferihegyig kísérték a fedélzetén a Szent Koronát Magyarországra hazahozó Boeing 707-est. A pártállami rendszer becsületére legyen mondva,

hogy még a kádári kommunista hatalom is államfőnek kijáró tiszteletadással fogadta a magyar történelem harminchárom évi távollét után hazatérő szakrális koronázási ékszereit.

A Szent Korona hivatalos átadására másnap, január 6-án került sor az Országházban, ünnepélyes külsőségek között, amit élő egyenes adásban közvetített a televízió. Az amerikai kormányzat és nép nevében Cyrus Vance külügyminiszter adta át a koronázási ékszereket, aki felolvasta Carter elnöknek magyar néphez szóló üzenetét is.

Cyrus Vance amerikai külügyminiszter átadja a Szent Koronát a házelnöknek, Apró Antalnak

Fotó: MTI/Pap Jenő

Az előzetesen egyeztetett protokoll szerint a Szent Koronát – a magyar nép nevében – Apró Antal, az Országgyűlés elnöke vette át köszönetét tolmácsolva Carter elnöknek, és az amerikai népnek. Az ünnepélyes ceremónián az Országház történetében első alkalommal csendült fel egyszerre az amerikai és a magyar himnusz, az ünnepség pedig a Szózat hangjaival fejeződött be.

Kádár János tartotta magát az alkuhoz, és távol maradt a parlamenti ünnepségtől.

A Szent Korona és a koronázási ékszerek a Parlamentből a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek át. Már jóval a rendszerváltás után, az 1998-ban hivatalba lépett első Orbán-kormány volt az, amely sok év adósságát törlesztve végre törvénybe foglalva emelte méltó helyére a magyar nemzetet és államiságot megtestesítő szakrális klenódiumot, a magyar Szent Koronát.

A Szent Korona 1978 januárjától 2000 január elsejéig a Magyar Nemzeti Múzeumban volt elhelyezve, ahonnan mint a magyar államiság legsőbb szimbólumát, az első Orbán-kormány kezedeményezésére megalkotott törvény alapján helyezték el az Országházban

Fotó: MTI/Fényes Tamás

Az Országgyűlés által elfogadott 2000. évi I. számú törvény hatálybalépésének napján, 2000. január elsején harangzúgás közben díszszázad és a koronaőrök kíséretében ágyútalpon vitték át a Szent Koronát az ünneplő tömeg sorfala között a Magyar Nemzeti Múzeumból a Parlamentbe. A Kossuth téren a magyar történelmi zászlók alatt felsorakozott díszzászlóalj katonai tiszteletadással fogadta a Szent Koronát, majd az ünnepi beszédek elhangzása után a Himnusz hangjai alatt, az államfőknek kijáró 21 ágyúlövés dörgése közben vitték végleges helyére, a Parlament Kupolacsarnokába a magyar államiságot megtestesítő legszentebb klemódiumot.