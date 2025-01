Egy gigantikus fekete lyuk energianyalábokat lő a Föld irányába

A csillagászok egy olyan szupermasszív fekete lyukat fedeztek fel, ami óriási energianyalábot sugároz közvetlenül a Föld irányába. A kozmikus objektum, amely körülbelül 700 millió naptömegű gigantikus égitest, a korai univerzum egyik galaxisából vesz célba bennünket. A szupermasszív fekete lyuk 800 millió évvel az ősrobbanás után keletkezett – ezzel pedig ez a valaha felfedezett legtávolabbi és legősibb blazár.

Egy kvazár művészi ábrája

Fotó: ESO/M. Kornmesser / This artist’s impression shows how the distant quasar P172+18 and its radio jets may have looked. To date (early 2021), this is the most distant quasar with radio jets ever found and it was studied with the help of ESO’s Very Large Telescope. It is so distant that light from it has travelled for about 13 billion years to reach us: we see it as it was when the Universe was only about 780 million years old.

Egyes szupertömegű fekete lyukak, az úgynevezett kvazárok olyan masszívak, hogy több százezer fokosra is túlhevíthetik az akkréciós korongon belülre került anyagot, és emiatt rendkívüli energiájú elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. A kvazárok elképzelhetetlenül erős mágneses mezeje ezt az energiát ikersugarakká alakítja, amelyek merőlegesen lövődnek ki az akkréciós korongra, és jóval túlnyúlnak a gazdagalaxisukon.

A fekete lyukak az univerzum legrejtélyesebb objektumai

Fotó: Bill Saxton NRAO/AUI/NSF

A kvazárok némelyike az ikersugár egyik nyalábját közvetlenül a Föld felé irányítja és fényes rádiófoltokat hoz létre, amelyek pulzálnak, miközben e fekete lyukak felemésztik az akkréciós korongjukból származó anyagot. Ezeket a fekete lyukakat nevezzük blazároknak.



Új rekordnak számít a gigantikus blazár



A friss tanulmányban, amelyet 2024. december 18-án tettek közzé a The Astrophysical Journal Letters szaklapban, a kutatók egy új, J0410-0139 azonosító számot kapott blazár felfedezéséről számolnak be. A rendkívülinek bizonyult blazárt több távcső adatainak felhasználásával fedezték fel, beleértve az Atacama Large Millimeter Array-t, a Magellán-teleszkópokat és az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Teleszkópját – mindegyik Chilében található egyébként –, valamint a NASA földkörüli pályán keringő Chandra-űrtávcsövét is.

A gigantikus blazár rádióhullámai több mint 12,9 milliárd fényévet utaztak, hogy elérjenek minket,

ami új rekordnak számít az ilyen típusú kozmikus objektumok között.

A fekete lyuk eseményhorizontján túl bezáródik a téridő

Fotó: NASA

E behemót rendkívüli kora lehetővé teszi a kutatóknak, hogy többet megtudjanak arról, hogyan alakultak ki az első szupermasszív fekete lyukak az univerzumban. "A J0410-0139-es sugárnyalábjának látóterünkhöz viszonyított helyzete lehetővé teszi a csillagászok számára, hogy közvetlenül e kozmikus erőmű szívébe nézzenek" - mondja Emmanuel Momjian, a tanulmány társszerzője, a virginiai Nemzeti Rádiócsillagászati ​​Obszervatórium csillagásza, akit a Live Science tudományos hírportál idéz.. "Ez a blazár egyedülálló laboratóriumnak számít a fekete lyukak és környezetük kölcsönhatásának tanulmányozásához, méghozzá az univerzum egyik legnagyobb átalakulású korszakából" – fűzi hozzá a tanulmány társszerzője.