A hangyák jobban működnek együtt, mint az emberek

A hangyák nagyon társas lények, ritkán látni őket egyedül. Az emberek is társasági lények, még ha néhányunk szereti is az egyedüllétet. Csak a hangyák és az emberek működnek együtt, hogy saját méretüknél jóval nagyobb terhet szállítsanak. Olef Feinerman a Wizmann Tudományos Intézet munkatársa és csapata evolúciós versenyt rendeztek hangyák és emberek számára, hogy megtudják, ki tud jobban keresztülvinni egy nagy terhet egy labirintuson? A meglepő eredményt a Proceedings of the National Academy of Sciences magazinban publikálták, mely rávilágít a csoportos döntéshozatalra, és az együttműködés és az egyedül végzett munka közti érvekre és ellenérvekre.

Vágólapra másolva!

A csapat létrehozta egy rejtvény, a „zongoraköltöztetők rejtvénye”, egy a szállítástervezés és robotika területéről származó klasszikus számítástechnikai probléma valós verzióját: egy szokatlan alakú tárgy, mondjuk egy zongora A pontból B pontba való szállításának mik a lehetséges útjai egy komplex környezetben. Zongora helyett a résztvevőknek egy nagy, T alakú tárgyat adtak, amit keresztül kellett vinniük egy 2 keskeny réssel összekötött 3 kamrára osztott négyszögletes téren. A kutatók két labirintust hoztak létre, amik csak méretükben tértek el, hogy a méretek megfeleljenek a hangyáknak és az embereknek, és a különböző méretű csoportoknak. A hangyák és az emberek versenyeztek: egy T alakú terhet kellett keresztülvinniük egy labirintuson.

Fotó: Weizmann Institute of Science A hangyák csoportban okosabban cselekednek A Homo sapiens ellen a Paratrechina longicornis hangyafaj szállt versenybe. Nevüket hosszú csápjaikról kapták, bár időnként „őrült hangyáknak” is nevezik őket, mert hajlamosak körbe rohangászni. Ezek a 3 milliméter hosszú fekete hangyák az egész világon gyakoriak. Izraelben különösen a part mentén és az ország déli részén gyakoriak. A hangyák 3 kombinációban oldották meg a feladatot: egy egyedülálló hangya, egy 7 hangyából álló kis csoport, és egy körülbelül 80 hangyából álló nagy csoport. Az emberek 3 párhuzamos kombinációban végezték el a feladatot: egy egyedülálló személy, egy 6-9 egyénből álló kis csoport és egy 26 főből álló nagy csoport. Az embercsoportoknak bizonyos esetekben kerülniük kellett beszéddel, vagy gesztusokkal való kommunikációt, és még műtős maszkot és napszemüveget is kellett viselniük, hogy eltakarják a szájukat és a szemüket. És csak a fogantyúkkal tarthatták a terhet, hogy szimulálják azt, ahogyan a hangyák csinálják. A fogantyúkban mérőeszköz volt, ami az egyes egyének által alkalmazott húzóerőt mérte. A kutatók számtalanszor megismételték a kísérlet minden egyes kombinációját, aztán aprólékosan elemezték a videókat és az összes adatot, miközben számítógépes szimulációkat és különböző fizikai modelleket alkalmaztak. Nem meglepő módon az embereknek kognitív képességeik előnyt nyújtott számukra az egyéni feladatoknál, amelyeknél kiszámított, stratégiai tervezést alkalmaztak, könnyen felülmúlva a hangyákat. A csoportos feladatban azonban teljesen más volt a helyzet, különösen a nagyobb csoportoknál. A hangyacsoportok nem csak az egyes hangyáknál teljesítettek jobban, hanem bizonyos esetekben az embereknél is.

Paratrechina longicornis. Ezek a 3 milliméter hosszú fekete hangyák az egész világon gyakoriak.

Fotó: James Cook University A hangyacsoportok kiszámított és stratégiai módon működtek együtt, mely során kollektív memóriájuk segítette őket, hogy egy bizonyos haladási irányban maradjanak és elkerüljék az ismételt hibákat. Az embereknek azonban nem sikerült jelentősen javítani a teljesítményükön, amikor csoportban dolgoztak. Amikor a csoporttagok közötti kommunikációt a hangyákéhoz hasonlóra korlátozták, a teljesítményük még rosszabb volt az egyénekéhez képest. Hajlamosak voltak a „kapzsi” megoldást választani – ami rövid távon vonzóbbnak tűnik, de hosszú távon nem kedvező – és a legkisebb közös többszöröst keresték. Feinerman azt mondja, hogy egy hangyakolónia az egy család. A fészekben lévő összes hangya testvér, és közösek az érdekeik. Ez egy szoros közösség, amelyben az együttműködés nagyban ellensúlyozza a versenyt. Ezért a hangyakolóniára időnként szuperorganizmusként utalnak, egy fajta élő testre, ami sok együttműködő sejtből áll, amit ez a kísérlet alátámaszt. Megmutatták, hogy a hangyák csoportban okosabban cselekszenek, hogy számukra az egész nagyobb, mint részeik összege. Ellenben az emberek kognitív képességeit nem javítja a csoportalkotás. A híres „tömeg bölcsessége”, ami olyan népszerű a közösségi hálók korában, nem került előtérbe a kísérlet során. (Forrás: Wizmann Institute of Science: https://wis-wander.weizmann.ac.il/)

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!