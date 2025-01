Furcsa objektum jelent meg a Föld mellett; váratlan dolgok derültek ki róla

A tanulmány szerzői felvetik, hogy a Földhöz közeli égitestek között 16 olyan jelölt is akad, amely a most vizsgált űrsziklához hasonlóan a Holdról származhat. A pályaszámítások alapján ráadásul még ennél is több holdi eredetű, égi kőzetdarab létezhet:

akár 5–10-szer annyi, mint korábban gondoltuk.

Ezek többsége Aten- vagy Apollo-típusú pályákon mozog (vagyis keresztezhetik a Föld pályáját).

Mik lehetnek a következő lépések?

A megfigyelések folytatása mellett a csillagászok számára a másik nagy kihívás, hogy a számos Föld-közeli aszteroida közül kiválogassák a lehetséges holdi töredékeket. Ehhez új, nagyobb teleszkópokra és kifinomultabb módszerekre van szükség: a kis méretű, halovány aszteroidák felfedezéséhez és részletes jellemzéséhez rendkívüli pontosság kell.

Az ismeretek bővülésével talán jobban feltérképezhetjük, pontosan hogyan alakult a belső Naprendszer becsapódástörténete. A szakcikkben idézett szakemberek hangsúlyozták, hogy az Artemis holdkutatási programmal és a Vera Rubin Obszervatórium LSST-jével (Large Synoptic Survey Telescope) új lehetőségek nyílhatnak a Hold és kisbolygók tudományos vizsgálatának összekapcsolására.

Folytatódik a PT5 megfigyelése

A PT5 ismét visszatér a Föld közelébe, így az elkövetkező hetekben–hónapokban tovább figyelhetik a csillagászok. A NASA azt tervezi, hogy rádiólokátorok segítségével is követi az objektumot, ami értékes adatokat szolgáltathat a pontos pályáról és a felszíni jellemzőkről.