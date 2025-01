Hollywoodban is szerencsét próbált Jávor Pál

Jávor Pál sosem adta fel álmát, hogy színész legyen. Még Hollywoodban is szerencsét próbált, de hiányos nyelvtudása miatt közel sem tudott olyan karriert befutni, mint hazájában.

Rejtőzködő sztár

1902. január 31-én született, Spannenberger Pál Gusztáv Albert néven Arad városában. Első névváltoztatására szülei házasságkötésekor került sor, amikor felvette édesapja vezetéknevét a Jermannt. Színészi álmának megvalósításáért Dániába is elutazott volna, azonban megfelelő papírok hiányában nem tudta elhagyni az országot. Az Országos Színművészeti Akadémiára könnyedén jutott be tehetsége révén. Jermannból időközben Jávor lett, a fiatal hallgatóból pedig diplomás színész. Budapesten kapott állást, majd az igazgatóval való konfliktusa miatt Székesfehérváron, és Szegeden is láthatta a közönség.

Jávor Pál A férfi mind őrült című filmben, 1937-ben

Fotó: Wikimedia Commons

Az emberek rajongtak érte, de ő ezt nehezen viselte el.

Nem szeretett interjúkat adni, és ha adott, akkor is sokszor komolytalanul válaszolta meg a kérdéseket.

Meg volt a véleménye a politikáról, és hangoztatta is azt, emiatt már az 1920-as években bajba került. További nehézséget okozott az is, hogy Jávor Pál nem volt éppen békés természetű, többször keveredett vitákba, veszekedésekbe, sőt verekedésekbe is. Filmes szerepeiben gyakran csábított el hölgyeket, viszont magánéletéről keveset beszélt – az újságok gyakran találgattak arról, hogy kiért doboghat éppen a szíve a sármos színésznek. Talán ezért is boronálták őt össze gyakori filmpartnerével, Karády Katalinnal is. Azonban Jávor Pál igazi énje a róla kialakult képnek éppen a fordítottja volt.

Mindent a szerelemért

Landesmann Olgát egy közös ismerős által ismerte meg. Állítólag hamar táncra perdültek, és rövidesen kialakult köztük a kölcsönös szimpátia. Az asszony gazdag zsidó családból származott, de megismerkedésük idején már elvált volt, két gyermek anyjaként. Az esküvőre végül 1934-ben került sor. Jávor karrierje is felfelé ívelt, miután az 1930-as években a Vígszínházban, majd a Nemzeti Színházban játszott.

A zsidótörvények baráti körére és a feleségére is veszélyt jelentettek.

1939-ben egy osztrák film forgatásakor Landesmann Olga csak nagy nehezen követhette férjét a szomszédos országba. Azonban ennél rosszabb következett: a Gestapo letartóztatta. Még ugyanazon a napon el is engedték, de az országból kitoloncolták. Egy idő után már nem játszhatott színházban, nem szerepelhetett filmekben sem.