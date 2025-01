Izrael vakmerő akciója, amely megrengette a Közel-Keletet

Mint egy videójáték: izraeli kommandósok törnek előre az alagútban

Fotó: IDF

A nyitott főbejáraton át egy második csoport katona robbanóanyagot vitt a laborba. A kb. 50 kommandós végigjárta a helyiségeket, a rakétagyár üzemrészeit, és bombát helyezett el a berendezéseket, tartóoszlopokon, átjárókban. A munkához egy quadot, egy négykerekű motorkerékpárt hoztak magukkal az egyik helikopteren, hogy az alagút legtávolabbi pontjára is jusson robbanószerkezet. A katonák átfésülték az irodákat is, és fontos dokumentumokat, illetve tárgyi bizonyítékokat, adathordozókat és eszközöket is összeszedtek a hegy mélyében. Amikor élesítették a bombák gyújtószerkezeteit, a két csoport elhagyta a rakétagyárat, és az alagút főbejáratánál gyülekezett a kinti biztosító csoportokkal együtt.

Az üzem már majdnem kész volt a tömeges rakétagyártásra

Fotó: IDF

A várakozási pontról megérkeztek a szállítóhelikopterek. Mielőtt a 100 ember felszállt volna a gépekre, a robbantási specialista megnyomta a bent felszerelt bombák indítógombját. Az izraeli vezérkar tájékoztatása szerint 1 tonna TNT-nek megfelelő robbanószer repítette a levegőbe a szíriai-iráni rakétagyárat. A katonák így írták le a detonációt:

Olyan hatása volt még kint, a szabadban is, mint egy kisebb földrengésnek.

A helikopterek ekkor felszálltak, és a kíséretükkel együtt visszarepültek Izraelbe. A támadásban egyetlen izraeli sem sérült meg, 30 szíriai katona viszont lelőttek a kommandósok. Egyes források szerint az izraeliek négy foglyot ejtettek.

Az izraeliek hajnalban érkeztek vissza a bázisukra, a 120 katona közül senki nem sérült meg

Fotó: IDF

A felderítési adatok szerint a különítmény távozása után egy órával érkezett meg az első nagy szíriai egység a laborhoz, de annak már csak a füstölgő romjait találták meg. A roncsok között volt az izraeliek quadja is, amelyet ott hagytak az alagútban, mert csak holtsúlyt jelentett volna a visszaúton.