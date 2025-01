A jóga szó szerint tudatmódosító hatással van az agyunkra

A jóga gyakorlása több mint kétezer évre, az ókori Indiába nyúlik vissza. Ma számos különböző típusa létezik a meditatív yin jógától a dinamikus vinyasáig, de valamennyi a test és az elme kapcsolatára összpontosít a mozgás, a meditáció és a légzőgyakorlatok révén. Eközben egyre több bizonyíték utal arra, hogy a jógának nemcsak fizikai előnyei vannak, de a mentális egészségre is jótékony hatással lehet. Egyes kutatók még azt is rebesgetik hogy ígéretes módszer lehet a poszttraumás stressz zavar (PTSD) tüneteinek enyhítésére.

A jóga javíthatja a mentális egészséget, csökkentheti a stresszt és segíthet a trauma feldolgozásában

A jóga fizikai előnyeit széles körben kutatták és kutatják. Tanulmányok kimutatták, hogy

fejleszti az erőt,

a rugalmasságot

és a kardiovaszkuláris állóképességet,

javítja a kitartást és a mozgékonyságot.

Segíthet a sérülések megelőzésében, valamint javítja a teljesítményt más sportokban. Nem csoda, hogy világszínvonalú labdarúgók, amerikai futballisták és kosárlabdázók is esküsznek rá.

A jóga jótékony hatása

Közben egyre több kutatás bizonyítja, hogy a jógának jótékony hatása lehet számos egészségügyi probléma esetén is. Epilepsziás betegeknél például jelentősen csökkentheti, vagy akár teljesen meg is előzheti a rohamok számát. Alkalmazzák a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére, a krónikus fájdalom enyhítésére és a stroke rehabilitációjára. Sőt, egyes tanulmányok szerint a fizioterápiánál is hatékonyabb lehet a sclerosis multiplexben szenvedők életminőségének javításában.

A jóga segíthet abban, hogy egészségesebb életet éljünk és hosszabb ideig megőrizzük vitalitásunkat. Bizonyítottan megváltoztatja az agy szerkezetét: a jóga gyakorlása ugyanis pozitívan befolyásolja az olyan agyterületeket, mint a hippocampus, az amigdala, a prefrontális kéreg, a cinguláris kéreg és az introspekcióért és önreflexióért felelős alapértelmezett mód hálózat. Ennek köszönhetően akár az életkorral összefüggő és neurodegeneratív hanyatlások megelőzésére is alkalmas lehet

– mondta Claudia Metzler-Baddeley, a Cardiffi Egyetem Agykutató Központjának kognitív idegtudósa a BBC online portáljának.