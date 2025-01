Nehéz anyagi helyzet miatt kasztrálták az énekest

Farinelli hangja a beszámolók szerint egyszerre volt:

erős és gyöngéd,

hangterjedelme a tenortól a magas C-ig terjedt,

ami bőségesen kárpótolta a közönséget nem túl átütő színpadi jelenlétéért.

Kiválóan játszott csembalón és hegedűn, sőt több áriát és szonátát is komponált. Minden idők egyik legnagyobb hatású operaénekesének tartják, emlékének ápolására 1998-ban intézetet hoztak létre Bolognában. Írtak róla operát, színdarabot, balettet, számos könyvet, alakja felbukkan Voltaire Candide című regényében is. Életéről 1994-ben készült film Farinelli, a kasztrált címmel a belga Gérard Corbiau rendezésében. Az alkotás a legjobb idegen nyelvű film kategóriában Golden Globe-díjat nyert, két César-díjjal jutalmazták, és versenyben volt az Oscar-díjért is. Érdekesség, hogy a két fivér viszonyát középpontba állító alkotásban a hanghatás eléréséhez egy szoprán énekesnő és egy férfi kontratenor hangját montírozták össze.

(Nemzeti Archívum Sajtóarchívum)