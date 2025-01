Gyilkos nyomot rejtett ez a középkori királyi latrina

A nyugat-sussexi tengerparton fekvő Bosham csendes falujában egy modern ház közel egy évezredes titkot rejt. Padlója és kertje alatt egy palota maradványai húzódnak meg, amely egykor Harold Godwinson, Anglia utolsó angolszász királyának tulajdonában állt. A régészek most úgy vélik, hogy pontosan meghatározták ennek a királyi rezidenciának a helyét, egy váratlan nyomnak köszönhetően: egy 11. századi királyi latrina segítségével. A meglepő felfedezés új megvilágításba helyezi az uralkodó életét is, akinek uralkodása tragikus véget ért az 1066-os hastingsi csatában. A leletek egyúttal ritka bepillantást engednek Anglia arisztokráciájának fényűző világába is, amelyet a normann hódítás nagyrészt eltörölt.

Fotó: DALL-E 3, AI-generált illusztráció

A meglepő történet az úgynevezett bayeux-i faliszőnyeggel kezdődik: a híres, hetven méter hosszú hímzés a normann hódítás egyfajta krónikája.

Bosham faluja kétszer is megjelenik rajta:

először mint egy pazar lakoma helyszíne Harold csarnokában,

később pedig mint az a hely, ahonnan Normandiába hajózik.

A történészek évszázadokon át feltételezték, hogy II. Harold angol király lakóhelye valahol a faluban volt, de a pontos helyét rejtély övezte. Most a Newcastle-i Egyetem és az Exeteri Egyetem régészekből álló csapata talán megoldotta a rejtélyt: egy 2006-os ásatás bizonyítékainak újravizsgálásával és új felmérésekkel két középkori épületet azonosítottak a helyszínen: az egyiket a jelenlegi házba integrálták, a másik pedig a kertben található. A helyszín királyi múltjának feltárásához azonban egy királyi latrina volt a „kulcs”.

A latrina mutatta a gyilkos nyomot ahhoz, hogy megtaláljuk azt, amit lényegében Harold király palotájának nevezhetünk. Ez meglepett minket, mert egy fürdőszobát csak a legmagasabb elit körében találhatunk

– mondta Dr. Duncan Wright, a Newcastle-i Egyetem középkori régésze, a tanulmány vezető szerzője a ZME Science online portálnak.

Ezt jelezte egy középkori királyi latrina

A The Antiquaries Journal folyóiratban publikált tanulmány szerint Angliában a 10. és 11. században kezdték el beépíteni magas státuszú házakba a saját vécéket, ami a luxust, a gazdagságot és a hatalmat jelezte. A latrina felfedezése egy nagy faépületben azt sugallta, hogy a helyszín nem egy átlagos otthon volt. Más bizonyítékokkal – többek között egy magánkikötő, egy vízimalom és egy templom maradványaival – kombinálva a csapat arra a következtetésre jutott, hogy ez lehetett Harold hatalmi központja, tehát az a csarnok, amelyet a bayeux-i faliszőnyeg is ábrázol.

Harold birtoka több volt, mint egyszerű lakóhely; családja gazdagságának és befolyásának jelképe. A komplexumhoz tartozott egy díszterem, egy magánlakosztály saját mellékhelyiséggel és egy templom, amelyet valószínűleg egy nagyobb kolostorból vettek át. A birtokhoz kapcsolódott egy vízimalom is, amelynek használatáért valószínűleg a falusiak fizettek, valamint egy napóra a templomban, ami az arisztokrácia idő feletti uralmának jelképe

– magyarázta Dr. Duncan Wright, aki szerint ezek a részletek egy olyan társadalomról festenek képet, amelyet a „szembetűnő fogyasztás” jellemzett, ahol az elit nagyszabású épületek és pazar lakomák révén fitogtatta gazdagságát.

Emlékeztetett arra is, hogy a bayeux-i faliszőnyeg Harold utolsó éveit örökíti meg, a boshami lakomától a hastings-i haláláig. Harold rezidenciájának felfedezése most egy újabb réteggel gazdagítja a jól ismert történetet. A faliszőnyeg élénk képeit egy valós helyhez kapcsolja, és a legendát Nyugat-Sussex tájaira helyezi.