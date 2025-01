Kivégezték a kommunisták Auschwitz egyetlen önkéntes rabját

Magyar család útban a gázkamra felé 1944-ben, amikor megindult a magyar zsidók deportálása is

Fotó: Bundesarchiv

Pilecki volt az első, aki hírt adott a külvilágnak a zsidók elgázosításáról. Annak a felismerése időbe telt a rabok számára, hogy a nácik iparosított módon, tömegesen gyilkolják a zsidókat. A rabok nem bámészkodhattak kedvükre a táborban, mert az őrök és a kápók azonnal megverték, vagy akár meg is gyilkolták azt, aki nem mutatta, hogy épp serényen dolgozik. A raboknak mozogni csak csoportosan, felügyelet mellett volt lehetséges. A lengyel tiszt a nehézségek ellenére többször számolt be a zsidók sorsáról a jelentéseiben.

1942-ben és 43-ban sok ezer ember érkezett a brzezinkai altáborba, amely több kilométerre volt Auschwitztól. Közülük rengeteget gázzal meggyilkoltak a megérkezésük után. Főleg zsidók voltak, de érkeztek cseh, német, norvég, belga, orosz, ukrán, bolgár, román és cigány rabok is.

Máshol így írt a borzalmakról:

Elhajtottak minket a gázkamra mellett. Egy csoport ember áll a bejáratnál. Istenem, lengyel nők. Mindjárt azt mondják nekik, hogy csak fürödniük kell a fertőtlenítőben, utána pedig elhelyezik őket a lágerben. De sokszor nem is játszották el a nácik ezt a színjátékot, csak bezavarták őket a gázkamrába. Ahogy tapasztaltam, a táborba hurcolt papok egy része bátran viselkedett. Őket gyakran botokkal agyonverték a rabok előtt, a sorakozótéren. A legszomorúbb látványt a gázkamrák környékén a hátrahagyott tárgyak jelentették. Babakocsik, kis gyerekcipők, ruhák, rózsafüzérek, imádságos könyvek.

Pilecki leírta azt is az ellenállás vezetői, és a londoni emigráns kormány tagjai számára, hogy az SS nem csak zsidókat és lengyeleket gyilkol a haláltáborban.

Minket, rabokat egy idő után már nem rendített meg a halál. Túl sokszor találkoztunk a pusztulással Auschwitzban. A legelső időkben, amikor épp kitört az oroszok elleni háború, és még alig voltak zsidók volt a táborban, érkezett több ezer bolsevik hadifogoly. Egy bizottság jelenlétében több százat bezsúfoltak közülük a 11-es blokk egyik barakkjába. Annyira sok embert kényszerítettek be, hogy meg sem tudtak moccanni a szerencsétlenek. Ekkor lezárták az ajtókat, és gázt engedtek rájuk. A bizottság és az őrség tagjai gázálarcban várakoztak az épület előtt, amíg a foglyok ki nem szenvedtek.

Pilecki jelentéséből tudjuk azt is, hogy a raboknak küldött csomagokat nyíltan a magukénak tekintették az SS-őrség tagjai. A zsidók foglyok rokonai sokáig abban a hitben voltak, hogy élnek a hozzátartozóik, és elviselhető körülmények között dolgoznak valahol a Harmadik Birodalomban.

Különösen a cseh és francia csomagokat szerették az őrök, mert a torták és cukor mellett volt bennük bor, citrom és narancs. A szeszes italokat elvileg hivatalosan el kellett volna kobozniuk, és átadni a táborparancsnokságnak, de mivel a címzettek már úgyis halottak voltak, az őrök egyszerűen ellopták a csomagokat. Ezért az SS-katonák gyakran éjszaka bementek a barakkokba és leveleket írattak a rabokkal, hogy az otthoniak is nyugodtan jelentkezzenek németországi munkára. A csomagok egész sokáig érkeztek Auschwitzba. Hogy 1944-ben így volt-e, azt nem tudom.

Pilecki üzenetei azt sürgették, hogy a titkos lengyel Honi Hadsereg szervezzen meg egy támadást a haláltábor ellen. Ehhez a szövetségesek dobtak volna le fegyvert és lőszert, illetve lebombázták volna az őrség barakkjait, fegyverraktárait illetve a kerítést több ponton. Pilecki abban reménykedett, hogy az ellenállás tagjait így ki lehet szabadítani, ők pedig csatlakozhatnak a környékbeli partizáncsoportokhoz.

Karl Höcker Auschwitz SS-tiszt fényképalbumot készített az őrség és a náci személyzet tagjainak mindennapjairól, itt egy kirándulást örökített meg

Fotó: US Holicaust Memorial Museum

A hadnagy javaslatait azonban nem úgy fogadta a varsói titkos parancsnokság. ahogy Pilecki remélte. Nem kaptak engedélyt a fegyveres harcra. Az ok: a rabok legyengültek az éhezéstől és bántalmazástól, és nem volt fegyverük, így nem lett volna esélyük az SS pihent és állig felfegyverzett tagjaival szemben. Másrészt a Honi Hadsereg nem tudta volna elbújtatni azt a vélhetően több ezer embert, aki elmenekült volna a harc forgatagában. Végül, az ellenállás vezetősége sokszor azért fogta vissza a partizánokat, nehogy egy-egy akció a szokottnál is brutálisabb náci megtorláshoz vezessen. A gondolatmenet tehát logikus, de az is érthető, hogy Pilecki, aki maga is a lágerben szenvedett immár két és fél éve, már nehezen viselte a körülményeket és a tétlenséget is.

Auschwitzi SS-tisztek és náci női segédszolgálatosok egy kellemes, nyári kiránduláson a láger közelében

Fotó: US Holocaust Memorial Museum

Fontos az is, hogy közben az auschwitzi politikai rendőrség, a Gestapo vezetője, Maximilian Grabner SS-Unterstumführer egyre durvább módszerekkel nyomozott az ellenállás vezetői után. A szervezet sok tagját megkínoztatta, és volt, amikor válogatás nélkül mindenkit agyonlövetett az egyik barakkban.

Grabner még a náci hatóságok számára is elfogadhatatlanul viselkedett, ezért 1943-ban korrupció, megvesztegetés és rablás miatt elítélte egy német bíróság. A szövetségesek a háború után kiadták Lengyelországnak. 1948-ban az auschwitzi perben halálra ítélték és felakasztottak.

A fentiek miatt döntött úgy Pilecki, hogy megszökik két társával, Jan Rezdejjel, akinek 5430 volt a száma, illetve Edward CIesielskivel (12969).

Szökés Auschwitzból

1943. április 26-án éjjel a három férfi a tábori pékségben dolgozott, amely a kettős szögesdrót kerítésen kívül, de még a láger területén működött. Itt a fáskamra hátsó ajtaját egy titokban készített kulcsmásolattal kinyitották. Amikor ez megvolt, megtámadták az őrt és lefegyverezték, majd bezárták a kamrába. Mielőtt elmenekültek, elvágták az itteni telefonvonalat és a riasztócsengő vezetékét.

A három férfi gyalog menekült, a németektől lopott iratokkal. A közeli Atwenia faluban a pap segítette őket, Tyniecben pedig parasztok. A szökés közben egy alkalommal német katonák akarták megállítani Pileckit, aki elfutott. A katonák utána lőttek, és eltalálták a kabátját, de a hadnagy megúszta sérülés nélkül. Nemsokára az ellenállási mozgalom egy titkos rejtekhelyére jutottak Bochnia közelében. A búvóhely Tomasz Serafinski házában volt. Ez azért volt különös találkozás, mert Pilecki Serafinski irataival juttatta be magát Auschwitzba két és fél évvel korábban.

Pilecki hősiessége Auschwitz után

A hadnagy a szökése után részletes összefoglalót írt az auschwitzi borzalmakról. A dokumentumot elásta egy farmon, és az csak a halála után került elő.

Lengyel ellenálló Varsóban

Fotó: Wikipedia

Pileckit a Honi Hadsereg előléptette lovassági századosnak. A férfi csatlakozott a partizánokhoz, és egy szabotázsakciókért felelős csoport tagja lett. Emellett egy antikommunista szervezetbe is belépett. Egy bujkáló zsidó asszonyon keresztül menekülő zsidóknak juttatott pénzt. A nőt zsarolta egy szomszédja, azzal, hogy feladja a Gestapónak, ha nem fizet. Pilecki megölte a zsarolót.

A felkelők kiszabadították a zsidókat a varsói börtönökből

Fotó: US Holocaust Memorial Museum

A százados részt vett a varsói felkelésben is, amely 1944 augusztusától októberig tartott. Eleinte közkatonaként harcolt, és csak akkor fedte fel a rangját, amikor az egysége tisztjei többsége meghalt. A felkelés bukása után elfogta a német hadsereg, és egy bajorországi hadifogolytáborba került. Innen szabadították fel az amerikaiak 1945. április 29-én.

Pilecki halála

Ekkor lépett be a szövetségesek oldalán harcoló II. lengyel hadtestbe. A háború után Varsóba küldték, hogy a kommunista hatalom-átvételről, illetve a szovjetek bábkormányáról küldjön jelentéseket Londonba.

Pilecki jobb oldalon, a háború után

Fotó: Wikipedia

Pilecki az ellenállásbeli ismerőseiből hálózatot szervezett, amely alig pár hónappal a Gestapo után most a kommunista titkosrendőrség fenyegetése közepette igyekezett információkat szerezni az aktuális helyzetről, a katonai mozgásokról. 1946-ban kiderült, hogy a belbiztonsági minisztérium, az Urząd Bezpieczeństwa már a nyomában jár, és ismerik a nevét. A parancsnoka azonnal visszahívta Nyugat-Európába, de Pilecki Varsóban maradt, mert a felesége nem akarta ott hagyni a hazáját.

A hős tiszt egy újabb börtönfotója, ezúttal 1947-ből, amikor a kommunisták elfogták

Fotó: Wikipedia

1947 májusában a kommunisták elfogták. Az auschwitzi túlélők petíciót nyújtottak be az érdekében a miniszerelnöknek, aki maga is megjárta a haláltábort. A kormányfő ennek ellenére azt mondta, hogy a legszigorúbban kell elbánni Pileckivel. A századost 1948 tavaszán egy pár hetes koncepciós perben halálra ítélték. Az indoklás szerint kémkedett az imperialisták számára, és merényletre készült kommunista vezetők ellen. 1948. május 25-én tarkólövéssel kivégezték a börtönben. Máig nem tudni, hol temették el.