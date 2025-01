Nap mint nap vásárolunk. Fogyasztási cikkeket, azok csomagolását, energiát használunk, tárgyakat amortizálunk le, újabb és újabb hétköznapi tárgyak kerülnek a kukába. A körforgásos gazdaság mibenléte ezeknek a „hulladékoknak” a felhasználása, újragondolása és sok esetben az egész folyamat átalakítása. Ha ez jól sül el, az egyébként kidobásra ítélt termék újrahasznosulhat, máshol új életre kelhet. Ez pedig csökkenti a fogyasztást, a hulladék mértékét, újrahasznosítja az anyagokat és kisebb ökológiai lábnyommal is jár.

Nem elég „csak” szelektíven gyűjteni: ezért van égető szükség a körforgásos gazdaságra.

Fotó: Greendex

De miért is olyan lényeges egy más működő gazdaságot átalakítani? Éppen azért, mert a jelen körülmények között ez már nem működik.

Miért fontos, hogy körforgásossá alakítsuk a gazdasági folyamatainkat?

Mivel óriási mértékű nyersanyagot használunk, úgy gondoljuk végtelen erőforrás áll rendelkezésünkre. Ez azonban egyáltalán nem igaz, hiszen a túlnépesedés mellett a fogyasztói társadalom étvágya is nő. Érdekes elgondolás például, hogy mennyire lecsökkenne a mindennapi fogyasztásunk, ha nem lennének reklámok.

A körforgásos gazdaság célja éppen az lenne, hogy ezeket a kimerülőben lévő nyersanyagkészleteket újrahasznosítsa, így csökkentse az anyaghasználatot és a hulladék mennyiségét is.

Az is logikus következtetés, hogy minél több anyagot hozunk létre, annál több energiára van szükség. A lineáris gazdaság energiaigénye óriási, ezzel szemben a körforgásos gazdaság kevesebb energiát igényel. Mindez persze az ökoszisztémára is hatással van: a szennyezés mérséklése, a túlterheltség csökkentése az élőlények jövőjére is rányomja a bélyeget.

Nem elég csak beszélni róla, csinálni is kell!

Fotó: Greendex

Gazdasági és társadalmi stabilitás

Az egyértelműn kívül azonban további előnyei is lehetnek annak, ha egyre inkább átállunk a körforgásos gazdaságra. Például teljesen új piacok nyílhatnak meg így, új üzleti lehetőségeket alakíthat az új helyzet. A hatékonyabb anyag-és energiahasználat kisebb költséget jelent, míg az új perspektívák új munkahelyeket.

Kinyílik egy innovatív, újrahasznosító ablak, ahol sokkal több teret kap a javítás, a problémamegoldás, így az ezzel foglalkozó szakmák is felértékelődnek.