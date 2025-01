Ezért vált olyan pusztítóvá a Los Angeles-i tűz

A California Department of Forestry and Fire Protection tájékoztatása szerint Los Angeles megye tűzoltói négy, életveszélyes kiterjedésű erdőtűzzel küzdenek – a lángok még mindig tombolnak, miután az első tűzgóc a Palisades térségében felcsapott. A viharos széllökések a 160 km/órás sebességet is elérték, ráadásul a rendkívül száraz időjárás tovább súlyosbítja a helyzetet. A legfrissebb hírek szerint eddig több mint 5 260 hektárnyi terület égett le, és legalább ezer épület semmisült meg. A Los Angeles-i tűzvész öt halálos áldozatot is követelt, ezért a hatóságok tízezrek kitelepítését rendelték el, hogy megóvják az embereket – olvasható a Live Science cikkében.

A Los Angeles-i tűzvészt a hatalmas erejű Santa Ana-i szelek is táplálják

Fotó: AFP

Az oltást nehezíti, hogy a Pacific Palisades környékén számos tűzcsap használhatatlannak bizonyult, így a tűzoltók vízellátása korlátozott. A szelet a hatalmas erejű Santa Ana-i szelek is táplálják, amelyek Dél-Kalifornia belső részének magasnyomású légtömegekből indulnak, majd a hegyek között leszállva tovább gyorsulnak, és igen alacsony páratartalommal érik el a partvidéket.

Ez különösen kedvez a tűz terjedésének, hiszen a növényzet már kisebb szikra hatására is könnyedén lángra lobban.

A Nemzeti Időjárási Szolgálat (NWS) előrejelzése szerint a tűz a viharos időszak végéig, várhatóan csütörtökig tovább pusztíthat, bár a szél erejének csökkenése várható.

Hol pusztít a Los Angeles-i tűzvész jelenleg?

A jelentések szerint négy nagyobb tűzgóc tombol Los Angelesben: Pacific Palisades, Sylmar, Altadena/Pasadena és a Sepulveda Basin térségében. Ezek közül a legnagyobb az úgynevezett Eaton-tűz, amely eddig 4 300 hektárnyi területet emésztett fel a tűzoltóság információi alapján. A Palisades-i tűz 1 175 hektárnyi területet perzselt fel, és kedd éjszakára egy újabb, ötödik tűz is keletkezett Riverside környékén, bár ezt szerencsére nagyjából sikerült megfékezni. Emellett egy hatodik tűzről is érkeztek jelentések Venturából.

A veszélyes szelek hatása

A térségre lesújtó, akár életveszélyes szélviharról az NWS is figyelmeztetést adott ki, arra kérve a lakosságot, hogy maradjanak biztonságos, zárt helyen, és készüljenek fel az áramkimaradásokra. A rendkívül alacsony páratartalom, az erős széllökések és a kiszáradt növényzet együttesen teremtik meg a tüzek terjedésének tökéletes feltételeit. A tűzoltók munkáját ráadásul az éjszakai órákban tomboló erős szél is akadályozza.