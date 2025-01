Érdekességek a madáretetőn - Most látható a természetben

Színezet

Az etető színes vendégseregében gyönyörködve tudjuk, hogy ez a színezet elsősorban nem nekünk szól – habár az etetőre pillantva mi is ennek alapján különböztetjük meg az egyes fajokat. A színezet a madarak egymás közötti (vizuális) kommunikációjának része: segítségével ismerik fel fajtársaikat, mérik fel párválasztáskor a másik kondícióját. A madáretető forgatagában a színezetnek azonban más szerepe is van!

Téli vendég - a fenyőpinty (Fotó: Morvai Szilárd)

Fotó: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A nagy csapatokban mozgó fajokon repülésük közben gyakran láthatjuk megvillanni a fehér színt, amelynek például szerepe van a fajtársakkal való összehangolt mozgásban. Olyan sajátosságokat is érdemes megfigyelnünk, mint az etetőre járó énekesmadarak szemének elhelyezkedése! Hogy mi köze van ennek a színezethez?

A széncinege (Parus major) szemei oldalt helyezkednek el, így viszonylag kicsi az átfedés a két szem látómezeje között (ennek a térlátásban van szerepe), viszont a teljes látómező oldalra és kissé hátra is kiterjed. Ez segít abban, hogy a közeledő veszélyt időben észlelje a madár, ám nem teszi lehetővé, hogy felfelé is lásson. (Ellentétben a nyílt terepen, földön vagy vízen mozgó fajokkal, amelyeknek szeme a fejtetőhöz közelebb helyezkedik el.) Amikor a cinege lehajtott fejjel táplálkozik, láthatóvá válik tarkójának szemekre emlékeztető mintázata, azt az illúziót keltve, hogy a madár éberen figyel. Márpedig a hidegben a ragadozóknak is takarékosan kell bánni az erejükkel, egy kétes kimenetelű támadást nem minden esetben érdemes megkockáztatni.



Több szem többet lát

Táplálkozás közben a figyelmet meg kell osztani a táplálék és a veszély kémlelése között. Csoportban táplálkozni azért éri meg, mert a többi madár vészjelzése, hirtelen rebbenése megmentheti az éppen figyelmetlen egyedet is. Ráadásul a csapatban egy-egy tagnak statisztikailag kisebb az esélye a prédává válásra. (Ahogy a vicc tartja, nem a tigrisnél kell gyorsabbnak lenni, hanem a csapatunkból a leglassabb futónál.)

A nagy madársereg ugyanakkor fel is keltheti az éhes ragadozók figyelmét, így a madarak időről időre eltűnnek az etetőről, megnehezítve ezzel, hogy kiszámítható táplálékforrássá váljanak. A ragadozók sem várakozhatnak ugyanis hosszasan, hiszen télen az életben maradásért (t)enni kell. Nem csak a ragadozókra igaz ez: a legkisebb énekesmadár fajoknak a rövid téli nappalokat szinte teljesen ki kell tölteniük táplálkozással, hogy túléljék a zord éjszakákat. Ezért igaz az etetés közismert tételmondata: „ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba”. Számukra problémát jelenthet, ha fagyos időjárás esetén váratlanul új táplálékforrás felkutatásával kell tölteniük az értékes időt.