A legnagyobb magyar fizikus, akinek a szódavizet köszönhetjük

Jedlik István néven látta meg a napvilágot a Komárom vármegyei Szimőn (ma Zemné, Szlovákia) egyszerű földműves családban. Három évig otthon tanították, apja tízéves korában küldte a nagyszombati bencés gimnáziumba. Tanulmányait a rend pozsonyi iskolájában fejezte be, ahol németül is megtanult. Tizenhét évesen unokatestvérével, a költő és nyelvtudós Czuczor Gergellyel együtt lépett be a bencés rendbe, ekkor kapta az Ányos nevet. 1818-tól két évig filozófiai tanulmányokat folytatott a rend győri líceumában, majd 1822-ben Pesten bölcsészetből doktorált. A magyar fizikust 1825-ben szentelték pappá, ettől kezdve a győri bencés gimnáziumban természettant, majd a győri líceumban fizikát tanított. 1831-ben a pozsonyi királyi akadémiára helyezték át, 1840-től a pesti tudományegyetemen adott elő, rövid ideig az egyetem rektora is volt.

Jedlik Ányos, az egyik legnagyobb magyar fizikus és feltaláló nevéhez fűződik többek között az első villanymotor megalkotása, az öngerjesztés elve, a dinamóelv első leírása, a szódavíz magyarországi gyártása és a feszültségsokszorozás felismerése

Fotó: Wikimedia Commons

A szabadságharc idején beállt nemzetőrnek, a bukás után visszavették ugyan az egyetemre, de csak németül taníthatott. Az 1860-tól magyar nyelven oktató Műegyetem tanáraként A természettan elemei, valamint Hőtan és Fénytan címmel tankönyveket írt.

A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban a levelező tagságot átugorva választotta meg rendes tagjának, székfoglaló előadását A villanytelepek egész működésének meghatározása címmel tartotta, 1873-ban az MTA tiszteleti tagja lett.

A kiegyezés után, 1867-ben tanácsosi címet és Vaskorona-rendet kapott, számos tudományos szervezet, egyesület munkájában vett részt. 1878-ban nyugalomba vonult és visszatért Győrbe, de továbbra is dolgozott, olvasta a fizikai szakirodalmat. Jedlik Ányos 95 éves korában, 1895. december 13-án halt meg.

A magyar fizikus kijelentette: nem gyáros, hanem tanár

Jedlik legismertebb felfedezése az „egysarki villámindító”, azaz az első unipoláris gép, ezzel való kísérletezései során fedezte fel a dinamó-elektromos elvet, hat évvel megelőzve Siemenst. Találmányának leírását 1861-ben elküldte egy német lapnak, amely visszautasította, mondván: a gondolat nem új és az olvasók nem fogják megérteni. A kedveszegett Jedlik ezután nem publikált külföldön, ezért világszerte Siemenst tekintik a dinamó feltalálójának.

Elkészítette a „villanydelejes forgonyt”, az első, tisztán az elektromágneses hatás alapján működő elektromotort – mellesleg ezzel cáfolta a kor tudományos tekintélyeinek véleményét, akik úgy tartották, hogy elektromágnesek kölcsönhatását nem lehet forgó mozgás keltésére felhasználni.

E találmányát sem ismertette, mert megfelelő áramforrás hiányában nem tulajdonított neki gyakorlati értéket, és kézenfekvő volta miatt feltételezte, hogy már mások is megvalósították. „Csöves villámszedőkből alkotott villámfeszítője” a feszültségsokszorozó lökésgenerátorok előfutára volt, ezzel több mint félméteres elektromos ívet tudott létrehozni.

Megszerkesztette a világ akkor legtökéletesebb fénytani rácsait (ez olyan üveglap, amelyre hajszálvékony párhuzamos karcokat húznak, így a rá eső fehér fényt a prizmához hasonlóan színekre bontja), „osztógépe” centiméterenként 150 vonalat karcolt az üvegbe. „Rezgési készülékével” bonyolult, a papírpénzeken látható biztonsági rajzolatokat lehetett készíteni. Foglalkozott:

galvánelemek tökéletesítésével,

készített áramszabályozót ívlámpához és

villamos forgonnyal hajtott kiskocsit.

Legelterjedtebb és mindenütt jelen lévő találmányát fiatalon, mintegy mellékesen konstruálta. Állítólag 1826-ban a rendházban arról beszélgettek, milyen jó lenne ebéd után friss ásványvizet inni. Jedlik hamarosan előállt a „bökősvíz” (szódavíz) készítésére szolgáló eszköz terveivel, az első szikvízüzem 1829-ben létesült. Jedlik nem szabadalmaztatta találmányát, mondván: „nem gyáros vagyok, hanem tanár”. A málnaszörp és a fröccs elengedhetetlen része immár eredetvédett termék, a szikvíz 2013 óta hungarikum.