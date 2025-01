Megdöbbentette a kutatókat, hogy mit találtak az őscápa gyomrában

Cetre vadászó őscápa, a Cosmopolitodus hastalis rekonstrukciója

Fotó: Interesting Things

Ez annyiból számít meglepőnek, hogy a recens nagy fehér cápával (Carcharodon carcharias) szoros rokonságban álló de már rég kihalt Cosmopolitodus hastalis elsősorban nagy testű zsákmányra, jellemzően őscetekre vadászott a még nála is hatalmasabb kortársához, az órásfogú cápához, vagy tudományos fajnevén a Carcharocles/Otodus megalodonhoz hasonlóan. A C. hastalis a megalodonnal egy időben, nagyjából 23 millió éve, a miocén időszak hajnalán jelent meg a világtengerben. A teljes testhossza 7 méter körüli lehetett, külalakra pedig a mai nagy fehér cápához hasonlíthatott a legjobban.

A Cosmopolitodus hastalis méretét szemléltető ábra

Fotó: Naturewassmetal

A fogszerkezete szintén nagyon hasonló a fehér cápáéhoz; a felső állkapocsban 7-9 cm magas, lapos, széles és erősen élezett szélű fogak ültek, az alsó állkapocsban lévő fogak ennél keskenyebbek voltak. Ez a fogszerkezet azokat a cápafajokat jellemzi, amelyek méretes zsákmányra, például cetekre vadásznak és fogaiknak köszönhetően

egy-egy harapással akár 50-60 kilogrammos húsdarabokat is képesek kiszakítani az áldozatukból.

Recens nagy fehér cápa

Fotó: Elter Tamás

A heringcápa-félék családjába (Lamnidae) tartoztak mind a múltban, illetve tartoznak mind a jelenben is a legnagyobb testtömegű húsevő cápafajok, mint amilyen például a híres C. megalodon és a többi kihalt óriásfogú cápa volt csakúgy, mint napjainkban a nagy fehér, vagy a röviduszonyú makócápa (Isurus oxyrinchus). A Peruban megtalált és 9 millió éves őscápának teljes épségben megmaradt az állkapcsa is, ami szintén rendkívüli ritkaságnak számít.