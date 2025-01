Régi spirálkarú galaxisok halmaza, a Stephan-ötös elnevezésű galaxishalmaz

Fotó: NASA/James Webb

„Mindig két vagy több lehetséges módja is adott a »kis piros pontok« zavaró tulajdonságainak magyarázatára” – mondta Kocevski. "Ez folyamatos változást hoz az elméleti modellek és a megfigyelések között, ezért az a célunk, hogy megtaláljuk köztük egyensúlyt" - fűzi hozzá a Colby College szaktudósa. Az a körülmény, hogy már az egészen fiatal univerzum korában is kialakultak szupermasszív fekete lyukak, szükségessé teszi a csillagfejlődés klasszikus modelljének a korrekcióját is.

Egy összeomló, szupernóva állapotba kerülő vörös óriás művészi ábrája

Fotó: Space.com

A jelenleg legelfogadottabb megközelítés szerint a fekete lyukak bizonyos tömeghatár feletti csillagok életútjának végén, a vörös óriás állapottal együtt járó gravitációs összeomlás miatt bekövetkező szupernóva-robbanás eredményeként jönnek létre. Ez a fejlődési vonal azonban egy-egy csillag esetében több milliárd évet vesz igénybe, ezért számít nagy rejtélynek az ősrobbanás után alig egy-két százmillió évvel később már létező fekete lyukak problematikája. Az ősi LRD-galaxisok további vizsgálata így remélhetően választ ad a kozmológia egyik legnagyobb rejtélyére is.

A tanulmány eredményeiről az Amerikai Csillagászati Társaság 245. gyűlésén számoltak be a kutatás szerzői.

Összefoglalva: