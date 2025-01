Alapjaiban rengette meg Justinianus uralkodását a több tízezer áldozatot követelő Nika lázadás

A szekérversenyeknek elképesztő hagyománya volt az ókorban, a legkorábbi források szerint olyan sport volt ez, amit a görögök, és a rómaiak egyaránt kedveltek. Cseppet sem meglepő, hogy a nagy görög irodalmár, Homérosz, mindkét művében, az Iliászban és az Odüsszeiában egyaránt utalt rá. A görög olimpiákon az egyik legnépszerűbb sportág volt, de a Római Birodalom minden nagyobb városa is rendelkezett legalább egy versenypályával, úgynevezett hippodrommal.

Kékek kontra zöldek



A Nyugat-római Birodalom bukása után ez a sportág keleten továbbra is közkedvelt maradt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a gigászi méretű konstantinápolyi Hippodrom a város központjában helyezkedett el, padjain pedig tízezrek foglalhattak helyet. Természetesen ennek nemcsak szórakoztatási célja volt, hiszen az impozáns épületegyüttes a császárok hatalmát és gazdagságát is reprezentálta.

A versenyek ennek megfelelően nemcsak sportesemények, hanem ünnepek, több napos önfeledt lakomák is voltak. A versenyek értelemszerűen a szórakozni vágyó nézők mellett, a fanatikus rajongókat is vonzották. Justinianus uralkodása alatt négy csapat volt, a csapatokat a jobb megkülönböztethetőség érdekében színekkel jelölték, így követőik is „fehéreknek”, „zöldeknek”, „vörösöknek” és „kékeknek” nevezték magukat.

Egy-egy verseny után gyakori volt, hogy a vesztes csapat szurkolói bandákba tömörültek és valóságos utcai harcokat vívtak a rivális csapatok drukkereivel. Pontosan ez történt 532. január 12-én is.

A feszültség valódi oka nem a verseny volt, hanem az, hogy a császár komoly adóemelést hajtott végre, valamint nyíltan szimpatizált a kékekkel, ezzel feldühítette a zöld csapat támogatóit.

Ez több mint elég volt a rivális csoportoknak, hogy ölre menjenek. A rendbontásnak a városi prefektus hamar véget vetett, a felbujtókat, akik között vegyesen voltak kékek és zöldek is szinte gondolkodás nélkül kötél általi halálra ítélte. Viszont csodával határos módon megmenekültek, mert az akasztásra szánt állványzat összedőlt, amit a tömeg isteni jelnek vélt és védelmébe vette a halálra ítélteket, és amnesztiát követelt nekik.