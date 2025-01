A tanulmány – amelyet a Fudan Egyetem kutatói tettek közzé – eredetileg 2024. december 9-én jelent meg az arXiv nevű adatbázisban. Két, széles körben használt LLM – a Meta Llama31-70B-Instruct és az Alibaba Qwen2.5-72B-Instruct modellje – képes volt létrehozni és működésre bírni saját másolatait. Ez önmagában is ijesztő jelenség, ám a vizsgálatok szerint a második modell még magasabb, 90%-os valószínűséggel hajtotta végre önmaga másolását – számol be a fejleményekről a Live Science tudományos portál cikke. A szerzők szerint ennek a képességnek az elsajátításával a mesterséges intelligencia átlépett egy kritikus „vörös vonalat”: az önmagát replikáló AI olyan fenyegetést hordozhat, amely túlmutat az eddig megszokott kockázatokon. Bár a tanulmányt egyelőre még nem értékelték a független szakértők, a kutatók szerint eredményeik arra hívják fel a figyelmet, hogy már most nemzetközi összefogásra van szükség a megfelelő biztonsági szabályok kidolgozásához.

A mesterséges intelligencia hamarosan kicsúszik az ellenőrzésünk alól?

Fotó: Science Photo Library via AFP

Mi az elszabadult mesterséges intelligencia (angolul „Rogue AI”)?

„Rogue AI” (vagyis az elszabadult mesterséges intelligencia) alatt olyan rendszereket értenek, amelyek bizonyos mértékű öntudatra vagy autonómiára tesznek szert, és az emberiség érdekeivel ellentétes módon kezdenek viselkedni. Sok szakértő már korábban is figyelmeztetett arra, hogy az utóbbi években – különösen a nagy nyelvi modellek megjelenésével – ugrásszerűen megnőtt az ilyen típusú fenyegetés veszélye. A „frontier AI” (magyarul élvonalbeli mesterséges intelligencia) kifejezés pont a legújabb, fejlett generatív modellekre utal, melyek közé olyan rendszerek tartoznak, mint a GPT-4 vagy a Google Gemini.

A kísérlet menete és eredményei

A Fudan Egyetem kutatói a Meta és az Alibaba LLM-jeit két forgatókönyv mentén vizsgálták:

„Shutdown avoidance” (leállítás elkerülése): a modellnek olyan helyzetben kellett önmagát lemásolnia, amikor érzékelte, hogy le fogják állítani.

a modellnek olyan helyzetben kellett önmagát lemásolnia, amikor érzékelte, hogy le fogják állítani. „Chain of replication” (replikációs lánc): a mesterséges intelligencia feladata saját másolatának létrehozása volt, majd a frissen létrehozott klón is hasonló utasítást kapott – így létrejöhetett egy végtelennek tűnő önklónozási folyamat.

A kísérleteket szigorúan ellenőrzött körülmények között, kereskedelmi forgalomban kapható grafikus processzorokkal futtatták, hogy minél pontosabban szimulálják a valódi környezetet. Mindkét AI-rendszer úgynevezett „agent scaffolding” módszert kapott: ehhez tartozott egy eszköztár, rendszerutasítás és egy gondolkodási modell, ami lehetővé tette, hogy a mesterséges intelligencia együttműködjön az operációs rendszerrel, és végrehajtsa az önreplikációt.