A kutatók a mesterséges intelligencia alkalmazásával egy olyan generatív modellt hoztak létre, amely képes hűen tükrözni 1052 ember személyiségjegyeit és viselkedését. A folyamat első lépéseként minden résztvevővel kétórás mélyinterjút készítettek, amely során a kutatók a résztvevők élettörténetét, értékrendjét és társadalmi kérdésekről alkotott véleményét térképezték fel. Ezt követően a kapott információkat beépítették egy olyan generatív AI rendszerbe, amely igyekezett minél jobban utánozni az egyes személyek gondolkodásmódját és reakcióit – írja a Live Science.

Félelmetes pontossággal képes leutánozni az ember viselkedését a mesterséges intelligencia.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A mesterséges intelligencia megalkothatja digitális másunkat

A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a személyiséget leutánzó MI-modell válaszai

a tesztek 85%-ában megegyezett az adott ember valós válaszaival.

A kutatók többek között a Big Five személyiségtesztet, a General Social Survey társadalomkutatási felmérését, illetve gazdasági játékokat (például diktátorjátékot és bizalomjátékot) is alkalmaztak. A módszer azonban nem minden területen volt egyformán pontos: bár a személyiség- és attitűdmérésekben kifejezetten jól teljesített, az interakciós jellegű, társas dinamikát is magukba foglaló gazdasági játékokban már pontatlanabbul jelezte előre a résztvevők tényleges viselkedését.

A kutatás szerzői szerint az emberi viselkedést utánzó MI-modellek számos területen nagy segítséget nyújthatnak.

Alkalmazhatók például

a közegészségügyi intézkedések hatékonyságának felmérésére,

a termékbevezetések előkészítésére

vagy éppen társadalmi eseményekre adott tömeges reakciók modellezésére.

Az ilyesfajta szimulációk lehetővé teszik a kutatók számára, hogy kockázatos vagy költséges módszerek helyett egy virtuális „laborban” teszteljék elképzeléseiket, elkerülve a valódi humán kísérletek etikai és gyakorlati nehézségeit.

A technika veszélyei

Ugyanakkor a tudósok felhívták a figyelmet a lehetséges visszaélésekre is, hiszen a megtévesztés, az online manipuláció és a személyiségek „hamis” replikálása már most is valós fenyegetést jelent.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a technológia felelős használata kulcsfontosságú, és további vizsgálatokra van szükség annak érdekében, hogy ezek az AI-modellek ne kerüljenek rossz kezekbe.

A munkát vezető egyik kutató, Joon Sung Park – a Stanford Egyetem doktorandusza – egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a jövőben kisebb digitális másaink áraszthatják el az internetet, és olyan döntéseket hozhatnak, mint amilyeneket mi. Ez az új megközelítés mind a tudományos élet, mind az ipar számára izgalmas perspektívákat nyithat az emberi viselkedés és személyiség jobb megértésében.

A tanulmány eredményei az arXiv nevű weboldalon jelentek meg.