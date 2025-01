Új technológia vezethet el az MH370-es járat roncsaihoz

Az utóbbi hetekben több repülőszerencsétlenség is történt, a fejlett technológiának köszönhetően azonban többnyire gyorsan kiderül, hogy mi volt a légikatasztrófa oka. Vannak azonban a repülésnek rejtélyes esetei is, amelyeket még évtizedes távlatban is homály övez. Ilyen a Malaysia Airlines MH370-es járata, amely 2014. március 8-án tűnt el örökre a radarok képernyőjéről és még ma is csak találgatni lehet, hogy mi történt a repülőút utolsó néhány órájában. A roncs felkutatásának esélye azonban 2024 végén újra megcsillant egy úttörő rádiótechnológia bevezetésével, amely amatőr rádiós jelek segítségével képes repülőgépeket érzékelni világszerte. A számos szakértői interjú és esettanulmány elemzése mellett ezt mutatja be a Viasat Explore új, a Miért tűnnek el a repülőgépek: MH370-es járat rejtélye című dokumentumfilmje, amelyet január 9-én csütörtökön 21 órakor lehet megtekinteni a csatornán.

Vágólapra másolva!

Az MH370-es járat, egy Boeing 777-es, amely Kuala Lumpurból Pekingbe tartott és anélkül tűnt el a légiforgalmi irányítók radarjáról, hogy vészjelzést adott volna le, vagy bejelentkezett volna a vietnámi légtérbe. Az ezt követő vizsgálatok kiderítették, hogy a repülőgép eltért a menetrend szerinti útvonalától, és még hét órán át repült, mielőtt eltűnt az Indiai-óceán déli része felett. A több országból érkező keresőcsapat 3 év alatt 120 ezer négyzetkilométernyi területet vizsgált át a tengerfenéken, ennek ellenére a roncsot nem sikerült megtalálni, így a családok, a nyomozók és a légiutasok számára egyaránt számtalan megválaszolatlan kérdés maradt. Az MH370-es járat, egy Boeing 777-es, amely Kuala Lumpurból Pekingbe tartott és anélkül tűnt el a légiforgalmi irányítók radarjáról, hogy vészjelzést adott volna le, vagy bejelentkezett volna a vietnámi légtérbe.

Fotó: Viasat World Az MH370-es járat végső nyughelyének megtalálására tett erőfeszítések során a rádióamatőrök által leadott jeleket is segítségül veszik a Liverpooli Egyetem tudósai. Az úttörő rádiótechnológia a nagy hatótávolságú jelek innovatív elemzését biztosítja. Minden második percben a világ rádióadói ezernyi gyenge jelű rezgést sugároznak és amikor egy repülőgép keresztez egy rádiójelet, megzavarja azt. Minden leadott WSPR jel egy adatbázisban tárolódik, így lehetőség volt az eltűnés napján keletkező jeleket utólagosan is elemezni. Aznap százharminc rádiózavart észleltek az Indiai-óceán felett, ami bizonyítékként szolgálhat a gép utolsó repülési útvonalára. A jelek egy olyan területen érnek véget, ahol addig nem volt vízalatti keresőakció. A Malaysia Airlines MH370-es járata, amely 2014. március 8-án tűnt el örökre a radarok képernyőjéről és még ma is csak találgatni lehet, hogy mi történt a repülőút utolsó néhány órájában.

Fotó: Viasat World A liverpooli kutatók kísérletükben a világ összes repülőjáratának 24 órás adatait elemzik annak alátámasztására, hogy az innováció tényleg képes-e repülőgépeket észlelni nagy távolságról is és használható-e ez a technológia a jövőben eltűnt járatok felkutatására. Fotó: Viasat World A csütörtök este 21 órakor debütáló Miért tűnnek el a repülőgépek: MH370-es járat rejtélye című dokumentumfilmben bemutatott innovatív technológia vezetett el oda, hogy 2024. december 20-án a malajziai kormány döntése értelmében újra keresni kezdik az óceán mélyén az eltűnt repülőt, bízva abban, hogy ezúttal sikerrel járnak és választ tudnak adni a 239 áldozat családjának a történtekről. (Forrás: Viasat World)

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!