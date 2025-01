A mezőgazdasági műanyagok a talajt is tönkreteszik

A talaj takarása hasznos, megtartja a nedvességet, melegíti a talajt és akadályozza a gyomosodást. Azonban ha ezt műanyaggal tesszük, akkor veszélyeztetjük a talaj épségét is. Egy újonnan, a PNAS Nexus folyóiratban közzé tett kutatás során azt vizsgálták meg, mi történik a műanyag mulcsolás hatására a talajban.

Műanyag mulcs takarja a bakhátakat

Fotó: National Geographic

Arra jutottak, hogy még a legoptimálisabb, leginkább elővigyázatos felhasználás esetén is káros változások következnek be. Az eredmény persze nem túl meglepő, azt már az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) is hangsúlyozta, hogy

az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti a műanyag a talajban.

A kutatók most Kaliforniában végeztek felmérést 12 farm területén, ahol a talajtakaró műanyagfóliát a szezon végén rendre felszedték, begyűjtötték. Ennek ellenére azonban hektáronként 25 kilónyi nagyobb méretű műanyagcafatot találtak az alapos felmérés során, ez a talajfelület 3,4 százalékát takarta.

A talajban mikroműanyagot is találtak, mégpedig annál többet, amennyivel több volt a felszínen a nagyobb műanyagcafatok mennyisége. Kínában – ez az ország használja fel a legtöbb mezőgazdasági műanyagot – hektáronként 0,2-545 kilogramm közötti eredményeket adtak a hasonló felmérések.

A nem teljesen eltávolított műanyag mulcs nyomán a talajmunkákkal még többet ártanak, így a talaj mélyebb rétegeibe kerül a műanyag. A műanyag hatására megváltoznak a talaj nedvességi viszonyai, és minél több volt a talajban a műanyag, annál szárazabbá vált az.

Nagyobb és kisebb darabok sokasága marad a talajon, talajban a műanyag mulcs felszedése után is.

Fotó: PNAS Nexus / National Geographic

Minden 10 százalékos talajműanyag-mennyiség növekedéssel 2,6 százalékos száradás járt, ez pedig az eleve szélsőséget, nem egyszer aszályos időjárás mellett kritikussá is válhat. A műanyagok mellett a talajmikrobák élete is átalakul, emellett megváltozik a különféle tápanyagok kémiai hozzáférhetősége is.

A talaj egészségének romlása miatt aztán csökken a terméshozam is. A talaj egészségét már a kis mennyiségű műanyag is rontja, és minél több plasztik kerül a talajba, annál rosszabbá válik a helyzet.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a fóliák globális terjedése mellett elképesztően fontos volna valami olyan alternatívát találni, ami nem káros a talajra, még azelőtt, hogy a modern mezőgazdaság újabb öngólt rúgna, mint már oly sok módszerrel az elmúlt évszázadban.

(Forrás: National Geographic: https://ng.24.hu/)