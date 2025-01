NASA: az idegenekkel való találkozás éve lehet 2025

Idegenek vagy drónok?

Legalább 20 azonosítatlan repülő tárgy ügyében kezdett nyomozni a dán rendőrség az év elején. Azt nem tudni, hogy drónoknak vagy idegen eszközöknek tekintik-e ezeket a jelenségéket, csak annyi biztos, hogy Dánia az FBI segítségét kérte az esetek kivizsgáláshoz.

A repülő fényeket sokan földönkívüli űrhajóknak gondolták

Fotó: 7 News

A különös jelenséget Koege kikötőjénél észlelték, Koppenhágától délre, amikor éjszaka egy csoport fényes eszköz jelent meg a marina közelében. A világító tárgyak a sötét égbolton lebegtek, majd elrepültek a tenger felé. Az anomáliát bejelentő szemtanút szinte sokkos állapotban találták a kiérkező rendőrök. Ekkor azonban már csak négy fénygömböt lehetett látni, de hamarosan azok is eltűntek.

A hatóságok tájékoztatása szerint az észlelés időpontjára nem adtak repülési engedélyt Koege felett sem helikoptereknek, sem pedig drónoknak.

A rendőrség azonnal riasztotta a kémelhárító szervezetet, a PET-et, mivel az elmúlt hónapokban nőtt a feszültség a Balti-tenger térségében. A régió országainak egyöntetű tapasztalata, hogy – összefüggésben az orosz-ukrán háborúval – sokkal aktívabbak pl. az orosz hajók, mint korábban. Ugyanakkor több az illegális drónrepülés is.

Sokak szerint mindez azonban nem zárja ki, hogy földönkívüli eszközök repültek Dánia felett.

Anomáliák ezreit észlelték 2024 végén a világban

Amatőr fotók a repülő tárgyakról

Fotó: Doug Hood / Ashbury Park News

A Balti-tengeri megfigyeléseket könnyen elfogadhatnánk felderítő drónok akciójának, ha nem zárult volna a 2024-es év anomália-invázióval. Novemberben több ezer megmagyarázhatatlan eszközről tettek bejelentést az emberek, főleg az Egyesült Államok keleti parti államaiban, New Jersey-ben, New Yorkban, Connecticutban, Pennsylvaniában, Virginiában és Ohióban, de a nyugati Kaliforniában is voltak észlelések. Az alábbi videó több telefonfelvételt is bemutat az amerikai észlelésekről:

A videó végén egy egyenruhás férfi arról beszél, hogy az azonosítatlan tárgyak egy része amerikai katonai drón volt, az elmosódott körvonalú, fénylő gömbök azonban idegen űrhajókm amelyek lelőttek sok drónt. A férfi neve nem látszik a felvételen, a Pentagon pedig nem kommentálta ezt az állítást, pl. azért, mert bárki kiadhatja magát katonának, aki egyenruhát vásárol magának.

Az FBI és a Pentagon egyértelműen ember vezette eszköznek, merevszárnyú repülőgépnek nevezte az azonosítatlan repülő tárgyak jelentős többségét.

December 14-én egy sajtótájékoztatón a Fehér Ház és az FBI emberei azt mondták, hogy 5 ezer vizsgált bejelentés közül csak 50 esetben nem repülőgépről volt szó, hanem vélhetően drónról.