Döbbenetes dolog került ki erről a népszerű nyugtatóról

Ha rekreációs céllal használják, a benzodiazepineket általában nagyobb dózisban szedik, mint az általában előírtak, így még nagyobb lesz a kockázat. Az a hatás, amit a fiatalok ezeknek a gyógyszereknek a használata során keresnek, az a mélységes ellazulás, a gátlás csökkenése, az eufória és a környezettől való elszakadás érzése. Mások a társas élmények fokozására vagy a stimuláns drogok, például az MDMA utáni „comedown” kezelésére használják őket.

Az ilyen szintű használatnak azonban vannak kockázatai, beleértve:

a memóriavesztést,

az ítélőképesség romlását és

a kockázatos viselkedést, például a nem biztonságos szexet vagy a vezetést.

Egyesek arról számolnak be, hogy ha nagy dózisú benzodiazepinek hatása alatt állnak, akkor olyan dolgokat tesznek, amelyeket normális esetben nem. Akadnak olyan esetek is, amikor néhányan olyan bűncselekményeket követnek el, amelyekre később nem emlékeznek. Nagyobb dózisban vagy más depresszív gyógyszerekkel, például alkohollal vagy opioidokkal kombinálva légzésdepressziót is okozhatnak, ami megakadályozza, hogy a tüdő elegendő oxigénhez jusson. Szélsőséges esetekben ez eszméletvesztéshez, sőt halálhoz is vezethet. A nagy dózis használata ráadásul növeli a tolerancia és a függőség kockázatát is.