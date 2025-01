Drámai hatással lehet a testünkre a fogyás

Rendszerszintű és terápiás szemléletváltásra is szükség van

A megelőzéssel és az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztést, illetve a stigmák lebontását célzó társadalmi edukáció mellett az egészségügyi ellátásban tapasztalható egyenlőtlenségek kezelése is rendkívül fontos lenne az obezitás leküzdésében. A probléma rendszerszintű: egy 50 országra kiterjedő felmérés során az érintett betegek arról számoltak be, hogy akadályokba ütköztek a beutalók megszerzésénél, és a számukra kínált terápiás lehetőségek hiányát is megtapasztalták – vagyis a negatív előítéletek nagyban befolyásolják az elérhető ellátás minőségét.

Már kismértékű fogyás is nagy előnyökkel jár

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ugyanakkor az, ha az elhízással élő páciensek magukra maradnak az ideális(abb) testsúly újbóli eléréséért folytatott küzdelemben, az nem csak számukra jelent óriási hátrányt, hanem az egész közösség és az egészségügyi intézményrendszer számára is.

A becslések szerint ugyanis az elhízás 2035-ig évente több mint 4 ezer milliárd dollárba kerülhet a globális gazdaságnak, miközben terjedésének megállítása évi 2,2 ezer milliárd USD megtakarítást is eredményezhetne világszerte.

Hazánkban az obezitáshoz kapcsolódó költségek összességében elérhetik a GDP 3%-át, ami nagyságrendileg évi 1400 milliárd forintot jelent – vagyis a túlsúly egyben komoly gazdasági teher is.

Égető szükség van tehát az elhízásbetegség időben történő diagnosztizálására és a hatékony, bizonyítékokon alapuló, hosszú távú ellátásra, amely megelőzheti a kapcsolódó szövődményeket is.

A komplex és korszerű terápiás protokollok ma már magukban foglalják az életmód-terápiát, de szükség esetén különböző gyógyszeres kezeléseket és műtéti beavatkozásokat is. A szemléletváltás sürgető, hiszen Magyarországon az obezitással küzdők aránya évről évre nő, ráadásul egyre több és fiatalabb érintett van, így ha nem lépünk időben, egyre súlyosbodó következményekkel kell számolnunk – hívták fel a figyelmet a szakemberek.

