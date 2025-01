Váratlan dolog derült ki az extra szűz olívaolajról; súlyos következménye lehet

Az olívaolaj a mediterrán diéta egyik központi eleme, és régóta egészséges zsírféleségnek tartják. Ennek ellenére bizonyos kutatások ellentmondásos eredményeket közöltek arról, hogy az extra szűz olívaolaj (EVOO) valóban hozzájárul-e a koleszterinszint és más szívbetegségi kockázati tényezők csökkentéséhez. A University of Florida és a National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases kutatói ezért arra voltak kíváncsiak, hogy a növényi alapú (vegán) étrend – különböző mennyiségű olívaolajjal vagy anélkül – miként befolyásolja a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatának kitett emberek egészségi állapotát.

Nem mindegy, mennyi extra szűz olívaolajat fogyasztunk, és azt milyen sorrendben visszük be a szervezetünkbe.

Fotó: foodcollection via AFP

Nem mindegy, hogyan indítjuk az olívaolaj-fogyasztást

A vizsgálatban 40 felnőtt (18–79 éves) vett részt, akik nyolc héten át követték a szigorú szempontok szerint összeállított vegán étrendet.

A csoport egyik részében az első négy hét során napi négy teáskanál extra szűz olívaolajat iktattak az étkezésekbe, majd egy heti szünet után négy hétig kevés vagy semennyi olajat sem fogyasztottak.

A másik csoport ugyanezt végezte fordított sorrendben: először a kevés (vagy nulla) olívaolajat tartalmazó étrendet követték, majd négy hétig magasabb olívaolaj-bevitellel folytatták.

Mind a magasabb, mind a csökkentett olívaolaj-tartalmú vegán étrend javulást mutatott a szénhidrát-anyagcsere, a gyulladásos folyamatok és a koleszterinszint tekintetében a kiinduló értékekhez képest.

Ugyanakkor kiderült, hogy nem mindegy, milyen sorrendben kerül sor az olívaolaj fogyasztására.

Azoknál, akik az olívaolajjal dúsított étrendet követték először, majd átálltak a minimális olívaolaj-bevitelre, az LDL-koleszterinszint jelentősebben csökkent. Ezzel szemben akik kevés olívaolajjal indítottak, majd később növelték az adagjukat, kisebb LDL-csökkenést tapasztaltak.