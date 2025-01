Ez lehetett a Római Birodalom összeomlásának valódi, hátborzongató oka

Az ólom sokféle egészségkárosodást okoz, egyebek között már egészen kis mennyiségben is visszaveti a gyermekkori szellemi fejlődést. A nevadai (USA) Desert Research Institute kutatói korábbi munkájuk során az Északi-sarkvidék jégmintáinak elemzésével felderítették, hogy az ókori római civilizáció mely időszakaiban emelkedett a káros tartományba a légköri ólomszennyezés. A kutatócsoport mostani új vizsgálatai azt firtatják, milyen hatással lehetett ez az ólomszennyezés az európai népességre.

Az ólomszennyezés fokozatosan csökkentette az ókori rómaiak intelligenciáját.

Fotó: Leemage via AFP

A Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos folyóiratban publikált közlemény három mélységi jégminta elemzéséről ad számot, amelyekből kiolvasható az Északi-sarkvidék légköri ólomszennyezésének mértéke a Kr.e. 500 és Kr.u. 600 közötti periódusban. Ez az időszak magába foglalja a Római Köztársaság és a Birodalom felemelkedését, majd a Birodalom bukását. A tanulmány leginkább az ókori Róma mintegy 200 évig tartó aranykorára, a Pax Romanára összpontosít.

Mi volt az ólomszennyezés forrása?

Az ólomizotópok elemzése arra enged következtetni, hogy az Európa-szerte számos helyen űzött bányászati és kohászati tevékenység lehetett az ólomszennyezés fő forrása a nevezett időszakban. A légköri áramlások korszerű számítógépes szimulációja segítségével a kutatók Európa térképére vetítették a feltételezett légköri ólomszinteket. Az ólomnak való kitettség és a szellemi hanyatlás közötti összefüggés ismeretében a tudósok úgy becslik, hogy az európai népesség IQ-ját átlagosan 2-3 ponttal csökkenthette az ólomszennyezés.

Tanulmányunkban első alkalommal valósítottuk meg azt, hogy a jégmintákból kinyerhető szennyezőanyag-szinteket légköri koncentrációkra fordítottuk le, majd megvizsgáltuk a lehetséges egészségügyi következményeket

– mondta el Joe McConnell, a Desert Research Institute hidrológus kutatóprofesszora és a cikk vezető szerzője. – Elég újszerű és izgalmas gondolat, hogy mindezt megtehetjük egy 2000 évvel ezelőtti történelmi időszakra nézve.”

McConnell jégminta-laboratóriuma évtizedek óta foglalkozik az olyan, jégfúrásokból származó mintahengerek feldolgozásával, amelyek az elmúlt évezredekben folytonosan jégborította területekről – egyebek között Grönlandról és az Antarktiszról – származnak. Megfontolt, lassú munkával, gigantikus fúrók segítségével akár 3400 méter hosszú jégoszlopokat is képesek kiemelni, és a fúrófej minden centiméternyi előrehaladásával egyre mélyebbre hatolnak a Föld múltjába. Olyan vulkánkitöréseknek köszönhetően, amelyeknek az időpontját pontosan ismerjük, a jéghengerek rétegeinek korát nagy pontossággal be lehet kalibrálni. A jégbe zárt légbuborékok gazdag információt rejtenek a légkör múltbéli összetételére vonatkozóan, s ezen belül az ólom és más szennyezőanyagok légköri szintjéből következtethetünk az adott kor bányászati és ipari tevékenységére.