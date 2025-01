Ritka ókori papiruszt fedeztek fel a Júdeai-sivatagban

A kutatók megállapították a dokumentumról, hogy római hivatalnokok előtt zajlott tárgyalásról szóló ügyészi feljegyzések. Közvetlen és színes nyelven íródott. A papirusz egy államügyésznek egy másik államügyésznek adott tanácsát a különböző bizonyítékok erejéről és előre jelzi a lehetséges kifogásokat.

Gyapot papirusz.

Fotó: Shai Halevi / Cosmos Magazine

Retély, hogy maradt fenn a papirusz

A papirusz kivételes lelet, mert közvetlen bepillantást nyújt a tárgyalásra való felkészülésbe a Római Birodalomnak ezen a részén. Ez a legjobban dokumentált Júdeából származó római bírósági eset Jézus tárgyalásán kívül. A fő vádlottakat Gadaliast és Saulost szélhámossággal, adócsalással, tisztességtelen eladással és rabszolgák felszabadításával - Júdeában és Arábiában, aztán római provinciákban – vádolták.

Gadalias egy bírósági tisztviselő és lehetséges, hogy egy római polgár fia és volt bűnözői előélete: erőszak, zsarolás, hamisítás, és lázadásra való felbujtás. Saulos a fiktív eladást szervezett és rabszolgákat szabadított fel anélkül, hogy római adót fizetett volna. Dokumentumokat hamisítottak, hogy tevékenységeiket elrejtsék. A római jog szerint a szélhámosság és az adócsalás súlyos büntetést vont maga után, kényszermunkával, vagy akár halálbüntetéssel is sújtották.

Az eset a római uralom elleni két zsidó felkelés közt történt: a zsidó diaszpóra lázadás (Kr.u. 115-117) és a Bar Kochba lázadás (Kr.u. 132-136). Gadaliast és Saulost azzal is vádolták, hogy részt vettek a Hadrianus császár régióba való látogatása alatti lázadásban Kr.u. 129, vagy 130 körül. Azt nem tudni, hogy valóban részt vettek-e?

Ez a dokumentum azt mutatja, hogy az Egyiptomban dokumentált római szokásokat az egész birodalomban alkalmazták. A papirusz azt is mutatja, hogy a római állam képes volt szabályozni a magán ügyleteket még a távoli régiókban is. Rejtély, hogy maradt fenn a papirusz. Elrejthették egy titkos barlangba. A tárgyalás eredménye is ismeretlen. Félbeszakíthatta a lázadás.

(Forrás: Cosmos Magazine: https://cosmosmagazine.com/)