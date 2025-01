A „ragályos” pisilésnek mély evolúciós gyökerei lehetnek

A csimpánzok hajlamosak akkor pisilni, amikor a többiek is pisilnek a csoportjukban, ezt a jelenséget a tudósok „ragályos vizelésnek” nevezték el. A pisilés az embereknél is sokszor csoportos. Mivel az emberek csoportjai is gyakran járnak együtt a mosdóba, és a csimpánzok a legközelebbi élő rokonaink, ez a szociális viselkedés a közös ősünkre vezethető vissza, állítják a kutatók.

A csimpánzok pisilése ragadós

Fotó: AFP

Az egyidejű pisilés elősegítheti a további szociális kötődést

„Az embereknél tudjuk, hogy a vizelésre vonatkozó döntésünket olyan szociális kontextusok befolyásolják, amelyek arra késztetnek, hogy másokkal egyszerre vizeljünk, és hogy ez az egyidejű vizelés elősegítheti a további szociális kötődést is” – mondta a Live Science-nek küldött e-mailben a tanulmány társszerzője, Shinya Yamamoto, a Kiotói Egyetem vadvilág-kutatója.

A csimpánzokkal végzett vizsgálatunk egyértelműen azt mutatja, hogy van némi hasonlóság köztük és köztünk ebben a jelenségben, ami a ragadós vizelés mély evolúciós eredetére utal.”

A csapat úgy döntött, hogy tanulmányozza ezt a viselkedést, miután észrevették, hogy egy állatkerti csimpánzcsoport hajlamos nagyjából ugyanabban az időben vizelni, és arra gondoltak, hogy ez hasonló lehet a ragadós ásításhoz, amelyet más főemlősöknél és farkasoknál is megfigyeltek.

A Current Biology című folyóiratban hétfőn (január 20-án) közzétett tanulmányhoz a kutatók több mint 600 órán keresztül figyeltek meg 20, fogságban tartott csimpánzt a japán Kumamoto Menedékházban.

Azt találták, hogy amikor a csoportból egy csimpánz pisilt, a többiek nagyobb valószínűséggel követték.

A kutatók feljegyezték az egymástól 60 másodpercen belül bekövetkezett vizelések számát, majd ezeket az adatokat véletlenszerű számítógépes szimulációkkal hasonlították össze.

A tanulmány megállapította, hogy ez a ragadós vizelési viselkedés a fizikai közelséggel együtt nőtt, így azok a csimpánzok, amelyek egy másik csimpánzt láttak a közelükben pisilni, nagyobb valószínűséggel követték a példáját.

A társadalmi rang is befolyásolja ezt a viselkedést

Az alacsonyabb dominanciájú csimpánzok nagyobb valószínűséggel vizeltek akkor, amikor mások pisiltek.