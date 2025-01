Életmentő krémet dobhatnak piacra

Az új rákellenes krém létrehozását a University of Queensland kutatói kezdeményezték, miután 344 000 dolláros támogatást kaptak a National Foundation for Medical Research and Innovation szervezetétől. A fejlesztésben részt vevő csapat, élén James Wells docenssel, nagy reményeket fűz ahhoz, hogy az általuk feltárt és a QEDDI (az intézet kis molekulájú gyógyszereket kutató kezdeményezése) közreműködésével továbbfejlesztett hatóanyag előbb-utóbb forradalmasíthatja a bőrrák kezelését és megelőzését - írja az Interesting Engineering.

Az új rákellenes krém főleg a szervátültetteken segíthet.

Fotó: Science Photo Library via AFP

Főként a szervátültetett betegeken segíthet az új rákellenes krém

A kutatók kifejezetten a szervátültetett betegek bőrvédelmi igényeit tartják szem előtt, hiszen ők a kilökődés megakadályozása érdekében folyamatosan immunszupresszív gyógyszereket szednek. Ezek életmentők ugyan, de jelentősen növelik többek között a pikkelysejtes bőrrák (SCC) és a Kaposi-szarkóma kialakulásának esélyét. Jelenleg nincs jóváhagyott, kifejezetten szervátültetetteknek szánt gyógyszer ezekre az elváltozásokra; ezért kénytelenek sebészeti beavatkozásokkal és gyakori szűrésekkel védekezni a daganatok ellen.

Wells és munkatársai célja, hogy biztonságos és hatásos készítményt hozzanak létre, amely nem veszélyezteti a beültetett szervek épségét. A preklinikai fejlesztés során a kutatók vizsgálják, milyen mértékben képes a hatóanyag a bőrön keresztül felszívódni, illetve előkészítik a gyártáshoz szükséges folyamatokat. A UniQuest vezérigazgatója, Dean Moss szerint a gyógyszernek óriási jelentősége lehet, hiszen

ez lesz az első olyan megoldás, amely kifejezetten a szervátültetettek bőrrákjának megelőzését és kezelését célozza.

A vállalat szabadalmi védelem alá helyezte a molekulát, miközben a kutatók gőzerővel dolgoznak azon, hogy mielőbb emberi klinikai kísérletek indulhassanak.

Ha minden a tervek szerint alakul, a jövőben a sebészi és radiológiai eljárásokat részben felválthatja ez az innovatív készítmény, és sok szervátültetett beteg számára új reményt, valamint jobb életminőséget kínálhat. A kutatócsoport bizakodó, hogy munkájuk hamarosan mérhetően is hozzájárul majd a bőrrák megelőzéséhez és gyógyításához – különösen azoknak segítve, akik immunszupresszió nélkül nem élhetnének teljes életet.