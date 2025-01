Rendkívüli égi látványban lehet részünk a hétvégén

Február elsején, szombaton, és vasárnap is érdemes lesz a kora esti órákban a csillagos eget kémlelni, mert olyan látványban lesz részünk, amire ezután évtizedekig várhatunk. A Naprendszer legbelső planétája, a Merkúr kivételével ugyanis egyszerre lesz látható a ragyogóan fényes Vénusz, a gyűrűs gázóriás, a Szaturnusz, a bolygók „fejedelme” a Jupiter, a vörös fényéről könnyen felismerhető Mars, továbbá az Uránusz és a Neptunusz is, igaz ez utóbbiak megpillantásához már távcső is szükséges.

A pompás látványt még tovább fokozza, hogy a holdsarló a Vénusz és a Szaturnusz is egymáshoz közeli együttállásban lesznek.

A február azonban még ennél ritkább meglepetést is tartogat, ugyanis a hónap utolsó napján, február 28-án már a Merkúr is felsorakozik a többi planétához, vagyis összesen hét bolygó lesz egyszerre megfigyelhető. Legközelebb ilyen esemény csak 2080. március 15-én fog bekövetkezni.

A Naprendszer mind a négy gázóriása, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz is egyszerre lesz megfigyelhető

Fotó: Wikimedia Commons



Pompás látványt ígér a hétvégi bolygósorakozó



A februári „bolygósorakozó” idején, pontosabban február elsejével nagy fényerejüknek köszönhetően a Naprendszer négy legfényesebb bolygóját szabad szemmel is könnyen felismerhetjük még a városi fényszennyezett környezetben is, amennyiben hegyek, vagy magas házak nem takarják el előlünk nyugati irányba a kilátást, ahol a Hold sarlója, továbbá a Vénusz és a Szaturnusz fog közel állni egymáshoz. Ugyancsak könnyen felismerhető a szintén erős fényű Jupiter, valamint az ugyancsak fényes vörös színű Mars is. Akik komolyabb csillagászati teleszkóppal rendelkeznek, a Vénusz, vagy népies nevén az Esthajnalcsillag mellett még az Iris aszteroidát is távcsővégre kaphatják.

A Vénusz az éjszakai égbolt harmadik legfényesebb égitestje a Nap és a Hold után

Fotó: ESO/M. Kornmesser & NASA/JPL/Cal /

Február elsején szombaton nagyjából este hét óra körül érdemes elkezdenünk a bolygóvadászatot, akkor, amikor már beáll a csillagászati értelemben vett sötétség. Nyugati irányba tekintve a növekvő Hold, a ragyogóan fényes Vénusz és a szintén feltűnő fényű Szaturnusz közeli hármasát csodálhatjuk meg. A még csak 13 százalékos megvilágítású holdsarló ebben az időben hozzávetőleg 18 fok magasan fog állni a nyugati horizont felett. A Vénusz, ami a maga -4,8 magnitúdós fényességével a Nap és a Hold után az égbolt harmadik legfényesebb égitestje, a Hold felett lesz látható a horizonttól számítva 28 fokos magasságban. A holdsarlótól jobbra lefelé délkeleti irányban pillanthatjuk meg a híres gyűrűs bolygót, a Szaturnuszt, ami a Naprendszer második legnagyobb gázóriása a Jupiter után.

A Szaturnusz 12 fokkal lesz a horizont felett, és noha a bolygó gyűrűje szabad szemmel nem látható, de már egy kisebb 40 -szeres nagyítású távcsővel is jól kivehető.