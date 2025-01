Akár tíz évvel is tovább élhet, ha időben észleli magán ezeket a tüneteket

A reumának is nevezett rheumatoid arthritis elsősorban a kéz és a láb kisízületeit érinti, előrehaladott állapotban azonban a test más részein is fájdalmas elváltozásokat okozhat. Jellemzően a reggeli kézmerevséggel és ízületi duzzanattal kezdődik, a betegek élettartamát pedig akár 3–10 évvel is megrövidítheti, ha nem kapnak időben megfelelő ellátást.

A reuma, vagy orvosi nevén rheumatoid arthritis elsősorban a kéz és a láb kisízületeit érinti.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A gyógyszeres kezelés a betegek 80 százalékánál elegendőnek bizonyul, emellett a gyógytorna és a fizikoterápia is nagyon fontos. Krónikus fájdalmakra lökéshullám-terápiát szoktunk alkalmazni, ami a betegek jelentős részénél csökkenti a fájdalmat, javítja az életminőséget”

– mondja Dr. Baláspiri Csaba, az Affidea Magyarország reumatológus szakorvosa, főorvosa.

Mi a rheumatoid arthritis oka?

Habár a betegség pontos okát egyelőre nem ismeri az orvostudomány, azt tudjuk, hogy bizonyos társbetegségek gyakori előfordulásúak:

a cukorbetegség,

az elhízás,

az asztma,

a tüdőbetegség

és bizonyos szívritmuszavarok mellett gyakran előfordul a rheumatoid arthritis.

A korai diagnózis megállapítása kulcsfontosságú, mert a gyógyszeres terápia és a rendszeres fizikoterápia visszafoghatja a kór előrehaladását. Emellett az életmódváltás, a gyulladáscsökkentő étrend (halolaj, olívaolaj, gyümölcs, zöldség) és az ízületkímélő mozgásformák (például jóga) segítenek a tünetek enyhítésében, és hozzájárulnak a jobb életminőséghez.