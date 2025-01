A Szabadság-szobor „kistestvérei” világszerte láthatóak

Az átadása utáni évtizedekben a Szabadság-szobor (eredeti nevén A Szabadság megvilágosítja a világot) magasba emelt fáklyáját bevándorlók milliói pillantották meg, mielőtt hajójuk kikötött volna New Yorkban. A szobor békét és állandóságot mutatott, reményt, hogy az otthonukat hátrahagyók valóban a lehetőségek hazájába érkeztek. Hamar az Egyesült Államok jelképe lett a szobor, ami a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának centenáriumára készíttetett a francia állam.

A Szabadság-szobor madártávlatból 1927-ben

Fotó: Wikimedia Commons

204 tonnás ajándék

A két ország baráti viszonyát is kifejező ajándékot szántak a franciák az Egyesült Államoknak. Édouard René de Laboulaye jogász és történész már a polgárháborús években arra jutott, hogy amennyiben az északi Unió kerül ki győztesen a konfliktusból az a valódi demokrácia születését jelentheti Amerikában. A rabszolgatartás ellen többször is fellépő Laboulaye 1865-ben a szabadságot megtestesítő szoborral fejezte volna ki elismerését az Egyesült Államok előtt. A szobor helyszínére is gondolt, a Bedloe’s nevű sziget mérete és elhelyezkedése tökéletes választásnak tűnt a monumentális emlékműnek.

A Szabadság-szobor feje 1878-ban Párizsban

Fotó: Wikimedia Commons

Ötletét barátjával, a katonai pályát is befutó Frédéric Auguste Bartholdival osztotta meg, akit megihletett Laboulaye lelkesedése és örömmel fogott munkába. A

következő évtizedben Bartholdi felkérést kapott egy szobor elkészítésére, de nem az Államok, hanem Egyiptom részére.

Hasonlóan nagyszabású emlékművet rendeltek tőle, amit az Abu Szimbel-i templomok óriás szobrai inspiráltak, de a megbízástól végül elállt az egyiptomi állam. Az Egyesült Államok számára készülő szobor ötletével végül 1875-ben álltak a nyilvánosság elé.

Úton a Szabadság

A szabadságot nőalakként már korábban is számtalan művészeti alkotás jelenítette meg, az egyik leghíresebb Eugène Delacroix A szabadság vezeti a népet című 1830-ban készült festménye, ami a szobornak is ihletet adott. A nőalakját és arcát is a festményről mintázták.

A szobor elkészülésére évtizedeket kellett várni, míg összegyűjtötték a forrásokat. A monumentális emlékmű talapzatát az amerikaiak állták, a franciák a szoborra valót különböző illetékek kivetésével és lottószelvényekkel keresték meg. Gyűjtéseket szerveztek a tengerentúlon is, amiben Pulitzer József, a magyar születési, de Amerikában befutott újságíró és lapkiadó is részt vett. A szobor elkészülését Gustave Eiffel is segítette, akinek vállalata pár évvel később Párizs szimbólumát építette meg.