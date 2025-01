A székletürítés döbbenetes hatása a mentális és fizikai tevékenységre

A Sports Medicine and Health Science című folyóiratban publikált, legutóbbi kutatásban összesen tizenhárom triatlonista vett részt, akik kognitív- és Stroop-tesztet végeztek, illetve „bevetettek” egy magnézium-oxid hashajtót is. Az eredmény? A sportolók mérhetően jobban teljesítettek a kognitív teszten, miután „túlestek” a székletürítésen. Ez a szakemberek szerint arra utal, hogy a végbél és a kognitív funkciók között eddig még nem vizsgált kapcsolat állhat fenn. Ez a lehetséges kapcsolat érdekes következményekkel jár, nemcsak a csúcsteljesítményre, hanem a kognitív hanyatlás megértésére is.

A székletürítés döbbenetes hatással lehet a mentális és fizikai tevékenységünkre

Fotó: UnSplash

A vizsgálat legmegdöbbentőbb eredménye a Stroop-teszt teljesítményében megfigyelt egyértelmű javulás a magnézium-oxidot fogyasztó összes résztvevő esetében. A székletürítés még magnézium-oxid hiányában is a Stroop-teszt eredményeinek javulásához vezetett

– írta a Chen-Chan Wei, a Taipei Egyetem biokémikusa által vezetett kutatócsoport új tanulmányában, amit a ScienceAlert online tudományos portál idéz.

A Stroop-teszt az egymásnak ellentmondó információk vizuális megjelenítését mutatja be. A „piros” szó például szerepelhet kék szövegben; a teszt résztvevőjének a szöveg színét, nem pedig a kiírt színű szót kell hangosan kimondania. A teszt a kognitív rugalmasságot és a reakcióidőt értékeli.

A székletürítés után mindannyian javulást tapasztaltak

Egy 2022-es tanulmány szerint a korai stádiumban lévő Parkinson-kórban szenvedő betegeknél székrekedés esetén enyhe kognitív zavarok jelentkeztek, ami a tudósok szerint a végbél és az agy közötti kapcsolatra utal.

Ez viszont nem előzmények nélküli:

a bélrendszer több százmillió neuront tartalmaz, és

a bélmikrobiom szerepet játszhat a hangulatban, valamint

a neurológiai és mentális egészségügyi rendellenességekben.

Wei és munkatársai tovább vizsgálták a kapcsolatot a három különböző sportágat magában foglaló triatlonversenyek kapcsán, amelyek a testet és a lelket egyaránt megterhelik. A sportolónak gyors döntéseket kell hoznia, hogy eligazodjon a pályán, kellő erővel kell bírnia a távot, és eközben megpróbálnia jobbnak lenni sporttársainál.