Pedig a régóta háborítatlan, akár 150-200 éves fáknak is otthont adó "szentélyeknek" fontos szerepük van abban, hogy a ritka növény-, állat- és gombafajoknak élőhelyet biztosítsanak.

Térképre tették Magyarország szentélyerdeit. Szentélyerdők szerte az országban megtalálhatók.

Fotó: WWF MAgyarország

A képeken is szereplő fekete gólya, a fehérhátú harkály, vagy az eurázsiai hiúz leginkább idős erdőkben fordul elő. Az öreg fákból is álló erdők egészségesek és ellenállók a legkülönbözőbb természeti eseményekkel szemben, hiszen majdnem olyan összetettek, mint a régmúlt idők őserdei.

Eurázsiai hiúz (Lynx lynx).

Szentélyerdők szerte az országban megtalálhatók. Hegyvidékek elzárt völgyeiben, meredek lejtőin gyakrabban, síkvidékeken nagyritkán, régi uradalmi erdők maradványaként. Városok környékén megint csak találkozhatunk velük, kirándulóerdőként. Egy részüket jól ismerjük – például a Normafa öreg fákból álló erdejét, a Mátra gerincének, vagy Lillafüred környékének túraútvonalait szegélyező, az átlagosnál korosabb tölgyeseket és bükkösöket.

Fekete gólya (Ciconia nigra).

Másokról esetleg már hallottunk, mint a bükki Őserdőről, vagy a Szentgáli tiszafásról. Sokukat viszont csak akkor ismerjük meg, ha a véletlen odasodor bennünket, hiszen nem szerepelnek a térképeken. Sajnos nem minden esetben védettek, így időről-időre fakitermelés, akár tarvágás is történhet bennük.

Fehérhátú harkály (Dendrocopos leucotos).

Azért, hogy minél többen megismerhessék és akár meg is tudják látogatni hazánk vadonjait, összegyűjtöttük és térképre tettük őket. Így most már bárki kedvére ismerkedhet hazánk szentélyerdeivel, és ha kedve támad, meg is látogathatja őket: https://szentelyerdo.wwf.hu/

Fotók: © Gálhidy László/WWF, Fritz Pölking/WWF, Szitta Tamás; Wild Wonders of Europe, Dieter Damschen/WWF



(Forrás: WWF Magyarország: https://wwf.hu/)