A világon egyedülálló szenzációs régészeti leletre bukkantak Magyarországon

Egy fontos tényező azonban arról beszél, hogy a nő talán aktívabb életet élt más kortárs asszonyokhoz képest. A csontok és az izmok tapadási helyén ízületi elváltozásokat figyelték meg. Ezek a változásokat leginkább a test jobb felső részén voltak kimutathatók, és ehhez hasonló elváltozásokat találtak más, fegyvereket és/vagy lovasfelszerelést tartalmazó sírokban is. Mindez arra utal, hogy az itt eltemetett honfoglalás kori személyek, köztük az SH-63-as sírba eltemetett asszony is, valószínűleg nagyon hasonló napi tevékenységet folytattak, és ez magyarázhatja meg a Sárrétudvari-Hízóföld temető maradványain tapasztalt nagyszámú fizikai traumák hasonlóságát is.

A honfoglaló magyarok bejövetele Feszty Árpád festményén

Fotó: Wikimedia Commons

Noha a kutatók egyelőre még nem tudják határozottan megállapítani, hogy az asszony harcos volt-e, de ez az első ismert eset, amikor egy nőt fegyverekkel együtt temettek el a Kárpát-medencében a X. században. További kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy valóban egyedi esetről van-e szó, és hogy a nő társadalmi helyzete igazolta-e ezt a fajta szokatlanul egyedi temetkezését. Ez segíthet megválaszolni a 10. századi magyarországi mindennapi élettel kapcsolatos egyéb kérdéseket is. "A további vizsgálatok, beleértve a temető más sírjaival végzett összehasonlító elemzéseket, segíthetnek tisztázni ezeket a kérdéseket.

A honfoglalás korabeli magyarok legfontosabb fegyvere a visszacsapó íj volt

Fotó: Twitter

Azt is mondhatjuk, hogy a magyarok mindennapi élete a 10. században valószínűleg sokkal összetettebb volt, mint azt korábban elképzeltük. Az SH-63 temetkezés jellemzői rávilágítanak e kérdés bonyolultságra” – mondja dr. Tihanyi Balázs, a tanulmányt jegyző tudóscsoport vezető szerzője. A tanulmány teljes terjedelmében itt olvasható el.

(A kutatást a Kulturális és Innovációs Minisztérium Új Nemzeti Kiválósági Programja támogatta.)