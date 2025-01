A manipuláció mestere volt Ted Bundy

A középiskolás Ted Bundy nemcsak jóképű volt és a társaság középpontja, de a sportok mellett a politika iránt is érdeklődött. Határozott volt és úgy gondolta, nagy jövő áll előtte, amiért meg is dolgozott.

Ted Bundy az első letartóztatás után

Fotó: State Archives of Florida

A népszerű fiút a lányok kevésbé érdekelték, inkább a tanulás töltötte ki az idejét, aminek meg is lett a gyümölcse, Washingtonban járhatott egyetemre.

Titkokkal terhelt gyermekkor

Eleanor Louise Cowell egyedülálló anyaként adott életet első gyermekének, aki „ismeretlen” apától született. Ted Bundy egész életében nem tudta meg, ki volt a vér szerinti apja. Édesanyja, aki 22 évesen hozta világra, a szülés után hazaköltözött, fiát pedig nagyszülei saját gyermekükként nevelték eltitkolva, hogy a velük élő nő az igazi anyja. Az kérdéses, hogy a fiú mikor fedezte fel a titkot, egyes források szerint éppen az első áldozata előtt jött rá.

Ted Bundy a tárgyaláson – kezdetben saját magát képviselte

Fotó: Wikimedia Commons

Gyerekként visszahúzódó és félénk volt, ami a gimnázium évei alatt teljesen megváltozott. Az egyetemen már a nők is érdekelni kezdték, de első igazi szerelme a diplomaszerzés után szakított vele.

A csalódás formálta Ted személyiségét, de tovább lépett és nemsokára új kapcsolatba kezdett egy, a lányát egyedül nevelő titkárnővel.

Elizabeth Kendallt elvarázsolta a vonzó és figyelmes fiatalember, aki kislányával is remekül kijött. Évekig voltak együtt, de házasságot nem kötöttek. A nő ez idő alatt, bár kiismerte partnerét, a gyilkosságokról nem tudott, később viszont igyekezett a rendőrség segítségére lenni.

Különös és vonzó idegen

Nemcsak őt vezette meg manipulációival Ted Bundy, letartóztatása (1975) után és a tárgyalások során családtagjai is megdöbbentek, nem akarták elhinni, milyen szörnyeteggel éltek együtt. Évtizedeken át tartó gyilkosságsorozatának több mint harminc nő esett áldozatul. Harminc áldozatának meggyilkolását bevallotta, de a rendőrség ennél többet feltételezett. A jóképű gyilkost – aki rendszerint lányokat és fiatal nőket támadott meg – először 15 évre ítélték, de szabadlábon védekezhetett. Ki is használta a viszonylag nagy mozgásteret és kétszer is megszökött az igazságszolgáltatás elől.

Szökése alatt is szedte áldozatait: lánykollégiumba tört be, ahol brutálisan bántalmazott egy fiatal lányt.

A nagy sajtóvisszhangot keltő tárgyalások alatt az egész ország megismerte nevét, és bár a bíróságot nem tudta meggyőzni ártatlanságáról, egy nőtt hitt neki. Carol Ann Boone, aki 1974-ben találkozott először Bundy-val, majd évekkel később össze is házasodtak. Gyermekük akkor fogant, amikor a férfi a vádlottak padján ült, a 12 éves Kimberly Leach meggyilkolásáért.