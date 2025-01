Horror mennyiségű baktérium él a törölközőkön

Hozzátette: a bőrünkön akár ezen különböző baktériumfaj is élhet, sok más vírus és gomba mellett.

De a legtöbbjük valójában jót tesz nekünk:

segít megóvni minket más, kevésbé barátságos baktériumok fertőzéseitől,

lebontja a mindennapi életünkben előforduló vegyi anyagok egy részét, és

fontos szerepet játszik immunrendszerünk fejlődésében.

A törölközőkön élő baktériumok között sok olyan faj található, amely a bőrünkön is ott él, de a környezetünkben is gyakoriak. Ezek közé tartoznak a Staphylococcus baktériumfajok és az Escherichia coli, amely gyakran megtalálható az emberi bélrendszerben, de a Salmonella és a Shigella kórokozók is, amelyek az élelmiszer eredetű betegségek és a hasmenés gyakori okozói.

A tudósok szerint hetente legalább egyszer érdemes a törölközőket kimosni

Fotó: Shutterstock

Minél tovább használjuk a törölközőket, és minél tovább maradnak nedvesek, a környezet annál barátságosabbá válik a mikrobák számára. A szakemberek azonban megjegyzik: a bőrünk egyfajta természetes gátat képez a fertőzésekkel szemben; ez az első védelmi vonalunk a baktériumokkal és más kórokozókkal szemben.

Tehát milyen gyakran kell mosni a törölközőnket?

Scott azt javasolja, hogy hetente egyszer tegyük meg ezt. Ez az ajánlás azonban nem rögzített szabály. Ha valaki például beteg, akkor saját törülközőre van szüksége, amit naponta ki kell mosni. A tudósok ezt nevezik célzott higiéniának: „a kockázatot akkor kezeljük, amikor az felmerül”. A mosószerek segíthetnek megakadályozni, hogy a baktériumok rátapadjanak a textíliára, és hatástalanítsanak bizonyos kórokozókat. A törölközők mosásának ideális hőfokozata 40-60 Celsius fok és ajánlott a hosszabb mosási ciklus.