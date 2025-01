Tudja-e, honnan származik Murphy törvénye? És ki is az elhíresült Murphy?

Észak-amerikai B-25 Mithell, második világháborús bombázó.

Fotó: Smithsonian Institution

Az ezredest odakötözték a rakétaszánhoz és, amikor az elérte a 40 G-t, hirtelen megállították. Egy 70 kilogrammos ember súlya 40 G erőhatás alatt kb. 2.800 kilogramm. Stapp agyrázkódást szenvedett és számos testnyílásából folyt a vér. A szenzorok azonban semmit nem rögzítettek. Murphy utánanézett és kiderült, hogy a 16 érzékelő mindegyike rosszul lett beállítva. Murphy az asszisztensét hibáztatta és azt mondta: „Ha kettő, vagy több módja van valamit megcsinálni és az egyik katasztrófát eredményez, akkor az ember azt fogja megtenni.”

Murphy aztán újratervezte a szenzorokat oly módon, hogy csak egyféleképpen lehessen beállítani azokat, és ezzel megoldotta a problémát.

Stapp csapata úgy vélte, hogy Murphy kapcsolási rajza nem volt egyértelmű. Miután helyesen bedrótozták a mérőeszközt, Murphy visszatért a Wright bázisra Stapp és csapata pedig folytatta a teszteket.

Innen származik Murphy törvénye

A teszek után néhány héttel sajtótájékoztatót tartottak a bázison és amikor egy riporter megkérdezte, hogyan lehetséges, hogy a tesztek során senki sem sérült meg komolyabban, Stapp azt válaszolta, hogy azért, mert figyelembe vették "Murphy törvényét". Amikor megkérdezték, mi az a törvény, azt mondta, hogy az embernek minden lehetőséget át kell gondolnia, mielőtt elvégez egy tesztet, hogy elkerüljék a katasztrófát. Azaz, be kell kalkulálni, ha valami elromolhat, az el is romlik. Ez volt a tesztek lényege, hogy megtalálják annak módját, hogy elkerüljék a repülőgép baleseteket. A kutatók Murphy eredeti kijelentéséből egy törvény alkotta amits Murphyről neveztek el, de a csapat verziója pozitív értelmű: ha megtörténhet, meg is történik.

A legtöbb ember rosszul értelmezi Murphy törvényét, mert nem tudják, hogy eredetileg hogy hangzott el és mit jelentett. Nem azt, hogy „ha valami elromolhat, akkor el is romlik”, hanem helyesen, hogy „ha valami megtörténhet, az meg is történik.” Az első egy negatív szemléletű megközelítés, a második pedig pozitív. Ha valami megtörténhet és az meg is történik, vagyis ha előrejelezhető, hogy milyen rossz dolgok történhetnek, akkor lépéseket tudunk tenni, hogy elkerüljük azokat. Stapp ezredes Murphy törvényét pozitív értelemben használta, mégis a pesszimista értelmezés vált általánossá .

Függetlenül attól, hogy kinek van igaza, Murphy törvénye világszerte ismertté vált.

Murphy törvénye nagyon hasznos tervezői elv a mérnökök számára, illetve olyan területeken, ahol már egy kis hiba is katasztrofális következményekkel járhat. Ilyen például a repülőipar, vagy a NASA küldetései. Figyelembe kell venni minden potenciális és váratlan hibalehetőséget és ennek megfelelően kell készíteni a terveket, elvégezni a feladatot. Murphy törvényének ez a valódi jelentéstartalma.