Majdnem György bolygó lett a Naprendszer egyik nevezetes égiteste

William Herschel csillagász volt az első, aki1781 márciusában az angliai Bathban felismerte, hogy a ma Uránusznak hívott égitest bolygó, olvasható az IFLScience cikkében. Az Uránusz a Naprendszer hetedik bolygója.

A Naprendszer négy gázbolygója, balról jobbra Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz

Fotó: Science Photo Library via AFP/NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ez a felfedezés több szempontból is történelmet írt:

a legfontosabb, hogy ez volt az első távcsővel felfedezett bolygó

- bár szabad szemmel is látható, túl halvány és lassan mozgó ahhoz, hogy a korábbi megfigyelők bolygóként és ne távoli csillagként azonosítsák. Emellett közel megduplázta az ismert Naprendszer méretét, és felvetette a még távolabbi bolygók létezésének lehetőségét.

„Lélektanilag az az érv, hogy a Szaturnusz pályája a Nap befolyásának legkülső határát jelenti, már 1781 előtt is meggyőző volt, mivel 150 év távcsöves megfigyelését követően sem fedeztek fel új bolygókat” - írta Chris Linton, a Loughborough Egyetem alkalmazott matematika professzora 2004-ben megjelent, From Eudoxus to Einstein: A History of Mathematical Astronomy (Eudoxosztól Einsteinig: A matematikai csillagászat története) című könyvében.

„De, ha több bolygó van, mint ami szabad szemmel látható, akkor miért csak egy lenne?”

- magyarázta. „Komolyan kellett venni annak lehetőségét, hogy több bolygó vár felfedezésre.”

A leglényegesebb változást azonban talán maga Herschel felfedezése hozta. Eredménye elismeréseként az akkori király, III. György - az "őrült", aki elvesztette Amerikát - tekintélyes nyugdíjjal jutalmazta. Ez elég volt az amatőr csillagásznak ahhoz, hogy teljes munkaidőben dolgozzon, és végül „a csillagos égboltot statikus háttérből [...] egy hatalmas dinamikus régióvá változtassa, amelyben a csillagok ködös anyagfelhőkből fejlődtek ki” - írta Linton. „Ezzel a modern sziderikus csillagászat úttörőjévé vált.”

Elnevezési bonyodalmak

Az új bolygó felfedezőjeként Herschelt felkérték tudományos kollégái, hogy találja ki a bolygó nevét - ezt a döntést hamarosan megbánták. Újonnan felemelt státuszáért hálából Herschel úgy döntött, hogy új bolygóját királyi pártfogója tiszteletére nevezi el, és Georgium Sidusnak, azaz „György csillagának” nevezi el. Ez több okból is népszerűtlen döntés volt.

Először is, az Uránusz nem csillag - valójában ez volt a lényege Herschel felfedezésének. De ami ennél is fontosabb, hogy III. György hírneve Nagy-Britannián kívül nem volt általánosnak mondhatóan pozitív:

az új Egyesült Államokban zsarnoknak tartották; eközben „a franciák, mivel szerették volna elkerülni a francia trónra látszólag még mindig igényt tartó