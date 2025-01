Száztizenhat éves korában meghalt a világ legidősebb embere: túrázott és tisztán kommunikált

Itoka Tomikó még 2024. december 29-én hunyt el Hjógo prefektúra egyik idősotthonában, de csak most adtak hírt róla. A világ legidősebb embere 1908 májusában született Oszakában, és 30 évesen költözött a Hjógobeli Asijába. A város polgármestere, Takasima Rjószuke most azt mondta, élete során Itoka sokaknak adott bátorságot és reményt.

Meghalt a japán Itoka Tomikó, a világ legidősebb embere

Fotó: Ashiya City via AP

De nézzük meg a nem mindennapi életét: Itooka Tomiko 1908. május 23-án született Oszakában, Japánban. Fiatalon férjhez ment, és négy gyermeket – két fiút és két lányt – nevelt fel. A második világháború idején férje távollétében ő vezette a családi textilgyár irodáját Japánban, miközben egyedül gondoskodott gyermekeiről. Férje 1979-es halála után tíz évig egyedül élt Nara prefektúrában, ahol rendszeresen túrázott, többek között megmászta a Nijo-hegyet és kétszer a 3000 méter magas Ontake-hegyet is, mindezt hétköznapi cipőben. A 80-as éveiben kétszer is részt vett az Oszaka 33 Kannon nevű zarándoklaton, amely harminchárom buddhista templom felkeresését jelenti. Százéves korában segítség nélkül mászta meg az Ashiya szentély hosszú kőlépcsőit. 2019-ben, 110 évesen költözött be az ashiya-i idősek otthonába.

Kedvenc ételei közé tartozott a banán, és minden reggel Calpis-t, egy japán tejsavas üdítőitalt fogyasztott. Gondozói szerint mindig kifejezte háláját és tisztán kommunikált, bár hallása már gyengült. Halála után Inah Canabarro Lucas lett a világ legidősebb élő embere.

A világ legidősebb embere és a százévesek növekvő száma

Japán lakossága egyre fogy és gyorsan öregszik. Tavaly szeptemberben a szigetországban rekordszámú, 95 százéves vagy annál idősebb ember élt, azaz 2024-ben már 51. éve nőtt a százévesek száma. A japán lakosság 29,3%-a, azaz mintegy 36,25 millió ember 65 éves vagy idősebb, ami szintén új rekordot jelent. A The Times szerint ezzel párhuzamosan a születések száma rekordalacsony szintre csökkent:

2023-ban mindössze 730 000 gyermek született, miközben 1,58 millió halálesetet regisztráltak, ami a legmagasabb érték a feljegyzések kezdete óta.

A japán kormány jelentős összegeket fordít a gyermekvállalás ösztönzésére és a családok támogatására, azonban a népességcsökkenés és az elöregedés megállítása továbbra is komoly kihívást jelent.