Meglepő hatással lehet a testre, ha a szokásosnál több vizet iszunk

A vízivás témakörében elvégzett vizsgálatok mennyisége meglehetősen korlátozott, ám néhány területen – például a vesekövek megelőzésében és a testsúlycsökkentés támogatásában – statisztikailag szignifikáns előnyök mutatkoztak. A kutatást vezető urológus, Benjamin Breyer (UCSF) és csapata összesen 18 korábbi tanulmány eredményét elemezte. Ezek közül 10 mutatott ki egyértelmű, mérhető pozitív hatást a nagyobb mennyiségű vízfogyasztásra vonatkozóan.

A vízivásnak számos jótékony hatása van

Fotó: Hans Lucas via AFP

Az áttekintett eredmények szerint a bőséges folyadékbevitel összefüggésbe hozható a migrén és a húgyúti fertőzések megelőzésével, továbbá segíthet a cukorbetegség és az alacsony vérnyomás szabályozásában is. Ugyanakkor a vizsgálatok nem voltak elég szigorúak ahhoz, hogy ok-okozati összefüggést bizonyítsanak, de jól jelzik, hogy különféle egészségügyi problémák esetében hasznos lehet több vizet inni.

Mikor árt és mikor használ a vízivás?

Ami biztosnak látszik, hogy a nem elegendő vízbevitel – vagyis a kiszáradás – káros hatású lehet. Korábbi kutatások már összekapcsolták a dehidratációt a rövidebb élettartammal és több krónikus betegség magasabb kockázatával is. Az emberi szervezetnek szüksége van a folyamatos folyadékpótlásra a testhőmérséklet szabályozásához és a salakanyagok kiválasztásához.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a mérsékelt éghajlaton a férfiaknak naponta mintegy 3,2 liter (körülbelül 14 csésze), a nőknek pedig 2,7 liter (11 csésze) víz bevitele javasolt.

Ez azonban egyénenként és a környezeti tényezők függvényében eltérő lehet.

Egyéni igények és tanácsok

Mint minden táplálkozással vagy életmóddal kapcsolatos változtatás esetében, a vízfogyasztás mértékéről is érdemes orvossal vagy más megbízható egészségügyi szakemberrel egyeztetni. Korábbi tanulmányok arra is figyelmeztetnek, hogy érdemes a saját testünk jelzéseire is hallgatni: ha valaki hajlamos a vesekövekre vagy a húgyúti fertőzésekre, a nagyobb folyadékbevitel előnyös lehet, míg a gyakori vizelési panaszokkal küzdők esetében adott helyzetben a kevesebb is több lehet. A kutatók szerint nem létezik mindenkire egyformán érvényes, általános előírás – a lényeg, hogy figyeljünk oda szervezetünk sajátos igényeire.

A friss eredményeket a JAMA Network Open folyóiratban publikálták.